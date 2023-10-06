سامسونج تعلن رسميًا واجهة المستخدم One UI 6
برامج وتطبيقات

سامسونج تعلن رسميًا واجهة المستخدم One UI 6 … عاجل

510

كشفت شركة سامسونج اليوم الجمعة خلال مؤتمر المطورين الخاص بها SDC23 عن مزايا (ون يو آي 6) One UI 6 التي تمثل الجيل التالي من واجهة المستخدم الخاصة بها.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد بدأت تجربة (ون يو آي 6) منذ مدة، ولكنها اليوم استعرضت المتوقع من الإصدار النهائي من واجهة المستخدم المبنية على نظام التشغيل أندرويد 14، الذي أعلنت جوجل إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لسامسونج، سوف تركز (ون يو آي 6) في تحسين قابلية الاستخدام، وإمكانات التحرير الذكية للصور ومقاطع الفيديو.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة تصميمًا جديدًا للوحة الوصول السريع إلى الإعدادات Quick وواجهات التطبيقات، بالإضافة إلى أسلوب جديد للخط اسمه (ون يو آيس سانس) One UI Sans.

ومع (ون يو آي 6)، سوف يُحلل الاستديو الصور باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: إعادة صياغة الصور Photo Remaster، وممحاة الأجسام Object Eraser. وسوف يقترح الخيارات التي تُحسِّن الصور.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

مسؤول سابق: جوجل منعت سامسونج من توسيع عروض تطبيقات البحث

513

سامسونج تكشف رسميًا عن معالج إكسينوس 2400 

1٬018

وتحدثت سامسونج أيضًا عن محرر الفيديو المتعدد الطبقات، (سامسونج إستديو) Samsung Studio، مع خيارات لإضافة النص، والملصقات، والصوتيات إلى الخط الزمني للفيديو.

وتطرقت الشركة أيضًا إلى مجال تركيز لجديد لنظام التشغيل المفتوح المصدر القائم على لينوكس، (تايزن) Tizen، وقالت إنه سوف يعمل على الأجهزة المنزلية الجديدة ذات الشاشات الكبيرة، مثل: الأفران، والغسالات.

وأعلنت سامسونج، التي تُعدّ رائدة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، حزمة تطوير البرامج الخاصة بنظام (تايزن) Tizen SDK مع محرك رسومات مشترك للرسوم الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة أن منصتها الصحية (سامسونج هيلث) Samsung Health سوف تتوسع لتشمل منظومة الصحة الرقمية.

وسوف تتيح سامسونج الوصول إلى مستشعر (بايوأكتيف) BioActive في ساعات (جالاكسي) الذكية لتشمل مطوري الطرف الثالث عن طريق حزمة تطوير البرامج Samsung Privileged Health SDK.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد