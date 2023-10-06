سامسونج تعلن رسميًا واجهة المستخدم One UI 6 … عاجل

كشفت شركة سامسونج اليوم الجمعة خلال مؤتمر المطورين الخاص بها SDC23 عن مزايا (ون يو آي 6) One UI 6 التي تمثل الجيل التالي من واجهة المستخدم الخاصة بها.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد بدأت تجربة (ون يو آي 6) منذ مدة، ولكنها اليوم استعرضت المتوقع من الإصدار النهائي من واجهة المستخدم المبنية على نظام التشغيل أندرويد 14، الذي أعلنت جوجل إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لسامسونج، سوف تركز (ون يو آي 6) في تحسين قابلية الاستخدام، وإمكانات التحرير الذكية للصور ومقاطع الفيديو.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة تصميمًا جديدًا للوحة الوصول السريع إلى الإعدادات Quick وواجهات التطبيقات، بالإضافة إلى أسلوب جديد للخط اسمه (ون يو آيس سانس) One UI Sans.

ومع (ون يو آي 6)، سوف يُحلل الاستديو الصور باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: إعادة صياغة الصور Photo Remaster، وممحاة الأجسام Object Eraser. وسوف يقترح الخيارات التي تُحسِّن الصور.

وتحدثت سامسونج أيضًا عن محرر الفيديو المتعدد الطبقات، (سامسونج إستديو) Samsung Studio، مع خيارات لإضافة النص، والملصقات، والصوتيات إلى الخط الزمني للفيديو.

وتطرقت الشركة أيضًا إلى مجال تركيز لجديد لنظام التشغيل المفتوح المصدر القائم على لينوكس، (تايزن) Tizen، وقالت إنه سوف يعمل على الأجهزة المنزلية الجديدة ذات الشاشات الكبيرة، مثل: الأفران، والغسالات.

وأعلنت سامسونج، التي تُعدّ رائدة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، حزمة تطوير البرامج الخاصة بنظام (تايزن) Tizen SDK مع محرك رسومات مشترك للرسوم الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة أن منصتها الصحية (سامسونج هيلث) Samsung Health سوف تتوسع لتشمل منظومة الصحة الرقمية.

وسوف تتيح سامسونج الوصول إلى مستشعر (بايوأكتيف) BioActive في ساعات (جالاكسي) الذكية لتشمل مطوري الطرف الثالث عن طريق حزمة تطوير البرامج Samsung Privileged Health SDK.