إنستاجرام تطرح خيارًا جديدًا لمشاركة القصص

تستمر إنستاجرام في التوجه نحو المشاركة الجماعية المنغلقة، هذه المرة عبر خيار جديد يتيح لك مشاركة القصة مع قوائم جماعية متعددة في وقت واحد، حتى تتمكن من تنظيم الأشخاص الذين يمكنهم رؤية تحديثاتك بشكل أفضل.

وتعرض المنصة الآن القوائم التي أنشأها المستخدم لكي يتمكن من مشاركة المحتوى مع المجموعات المحددة، حيث يتيح هذا الخيار للمستخدم مشاركة القصص مع مجموعات محددة من الأصدقاء فقط.

ويحتوي التطبيق منذ عام 2018 على ميزة الأصدقاء المقربين التي تمنحك القدرة على إضافة أصدقاء معينين إلى القائمة ومشاركة القصص مع تلك المجموعة من الأشخاص فقط.

ويمنحك الخيار الجديد خصوصية إضافية عبر الشبكة الاجتماعية، خاصة إذا كان لديك حساب عام، حيث يصبح بإمكانك مشاركة القصص مع مجموعات محددة من الأشخاص بدلًا من نشرها للجميع.

وتحاول ميتا من خلال الخيار الجديد الاستفادة من اتجاه مستخدمي إنستاجرام إلى مشاركة المحتوى عبر الرسائل المباشرة بدلًا من الخلاصة.

وأضافت إنستاجرام سابقًا القدرة على مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء المقربين فقط، مما يوفر طريقة أخرى لتسهيل المزيد من المشاركة الجماعية المغلقة.

ويتيح الخيار الجديد للعلامات التجارية طريقة أخرى لتقسيم الجمهور وتوفير تحديثات محددة للمستخدمين بناءً على الاهتمامات، حيث يمكن إضافة 250 شخصًا إلى مجموعة إنستاجرام، الأمر الذي يجلب للعلامات التجارية طريقة لتقديم التحديثات المتعلقة بالقصص لمجموعات فرعية محددة من الجمهور.

وتتطور بمرور الوقت طريقة استخدام الأشخاص للتطبيقات الاجتماعية، ويتجهون بشكل متزايد إلى الخلاصات الاجتماعية لاكتشاف المحتوى الذي يمكنهم بعد ذلك استخدامه في التفاعل الجماعي. ونتيجة لذلك، يتوافق الخيار الجديد مع هذا التحول وقد يزيد المشاركة عبر المنصة إلى الحد الأقصى.

ويعني توفر خيار إنشاء القوائم المتعددة أنك لست مضطرًا إلى إضافة الأشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين إذا لم يكونوا كذلك، حيث يمكنك مشاركة التحديثات ذات الصلة مع المجموعات المختلفة من الأشخاص والمجموعات الفرعية من المتابعين.

وقال موسيري: “يسمح لك هذا الخيار بمشاركة القصص مع المجموعات الصغيرة ويمنحك المزيد من التحكم في من يمكنه رؤية قصصك. أنا متحمس جدًا لقدرتي على إنشاء القوائم الإضافية للأشخاص الموجودين في حياتي، وذلك باعتباري شخصًا يستخدم قائمة الأصدقاء المقربين في كثير من الأحيان”.

وتطرح إنستاجرام اعتبارًا من اليوم الخيار الجديد لمشاركة القصص في المجموعات المتعددة لجميع المستخدمين.