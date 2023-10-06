إتش بي تطلق حاسوبًا مكتبيًا يمكنك حمله حيثما ذهبت … عاجل

أعلنت شركة (إتش بي) حاسوبًا مكتبيًا جديدًا متعدد الإمكانات يمتاز بأنه مصمم ليكون سهل الحمل للغاية في محاولة للحفاظ على قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصي على قيد الحياة وسط المبيعات المتعثرة والتحول العالمي العام نحو أجهزة الحاسوب المحمولة.

وصُمم حاسوب (إتش بي إنفي موف) HP Envy Move ليناسب مكان العمل الحديث، الذي يشمل بالنسبة للكثيرين منا أكثر من غرفة واحدة في منازلنا.

وعلاوةً على ذلك، تقول (إتش بي) إن هذا هو الحاسوب الشخصي الأول والوحيد المتنقل في العالم، ومن الواضح أنه يحمل الأمل والنوايا الحسنة لقطاع حوسبة جديد مع استمرار العالم في العمل المختلط.

ويتمتع (إتش بي إنفي موف) بشاشة مقاسها 23.8 بوصة وبدقة QHD، بالإضافة إلى الجيل الثالث عشر من معالجات (إنتل كور آي5) Intel Core i5، مع ذاكرة للوصول العشوائي (إل بي دي دي آر5) LPDDR5 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إس إس دي) SSD بسعة تصل 1 تيرابايت.

وتقول (إتش بي) إنها اختارت هذه الدقة العالية الوضوح لجعل الحاسوب أكثر فائدة، إذ تتصور الشركة أن أجهزة الحاسوب هذه مفيدة لبث البرامج التلفازية بقدر ما هي مفيدة لتشغيل عملك اليومي.

وهناك أيضًا كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل بزاوية عريضة لتمكين المستخدمين من إجراء مؤتمرات الفيديو أو التحدث إلى الأصدقاء والعائلة، وهي قابلة للإخفاء خلف مصراع فعلي حتى يكون المستخدمون أكثر ثقة في خصوصيتهم.

وضمّنت (إتش بي) في الجهاز أيضًا إشعارات صحية بشأن وقت الشاشة والمسافة، مع الإشارة إلى أن هذه الوظيفة، وميزة إغلاق الشاشة تلقائيًا، التي تعمل عند مغادرة الغرفة، تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بقابلية النقل، يحتوي الحاسوب على بطارية مدمجة سريعة الشحن قادرة على العمل لمدة تصل إلى أربع ساعات دون الحاجة إلى استخدام التيار الكهربائي، وجيب في الجزء الخلفي من الجهاز لتخزين لوحة المفاتيح ولوحة التتبع المدمجة أثناء التنقل.

ويوجد أيضًا مقبض في الجزء العلوي من الخلف، يظل بعيدًا عن الأنظار من الأمام. وكمرجع، فإن وزن الحاسوب البالغ 4.1 كجم يجعله أخف وزنًا من جهاز (آيماك 24) الذي يزن 4.46 كجم مع أنه يحتوي على بطارية مدمجة.

ويبلغ سعر (إتش بي إنفي موف) 899.99 دولارًا أمريكيًا وهو متاح للشراء الآن من موقع (إتش بي) وبعض تجار التجزئة الرئيسين.