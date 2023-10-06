آبل تمنع العودة إلى نظام iOS 16 بعد الترقية إلى iOS 17

أوقفت آبل خيار العودة إلى نظام iOS 16 لمستخدمي هواتف آيفون بعد الترقية إلى نظام iOS 17 الأحدث.

وكانت آبل قد أطلقت نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون المؤهلة نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولن يستطيع المستخدمون الذين حدثوا أجهزتهم بالفعل العودة إلى نظام iOS 16 بأي من إصداراته المختلفة، ومنها إصدار iOS 16.7، عبر برنامج “آيتونز iTunes” أو “فايندر Finder” من آبل.

وتعتبر تلك الخطوة إجراءً روتينيًا من آبل لمنع المستخدمين من العودة إلى الإصدارات القديمة من النظام بعد ضمان استقرار الإصدارات الأحدث.

ويعتمد بعض المستخدمين على خيار العودة إلى الإصدارات القديمة في حالة واجهوا بعض المشاكل التي لا يستطيعون حلها بالطرق التقليدية.

وظهرت بعض المشاكل البسيطة بعد التحديث، وحاولت آبل إصلاحها بإطلاق تحديثات فرعية لاحقة.

وتعمل آبل حاليًا على تطوير تحديث iOS 17.1 الذي سيكون التحديث الفرعي الأبرز للنظام منذ إطلاقه، ويضم عددًا من المزايا الجديدة كما يصلح بعض الأخطاء المبلغ عنها خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المنتظر إطلاق تحديث iOS 17.1 الأكثر استقرارًا خلال وقتٍ لاحق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 16.7 حديثًا للمستخدمين الذين لا يودون الترقية إلى iOS 17 في الوقت الحالي، مع إصلاحات أمنية مهمة لسد بعض الثغرات الخطيرة في النظام.

ويمكن للمستخدمين تأجيل الترقية إلى نظام iOS 17 لبعض الوقت إلى حين التأكد من استقرار النظام وتوفر التحديثات اللازمة لتطبيقاتهم المفضلة.