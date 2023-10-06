آبل تطور مجموعة من أجهزة آيباد اللوحية الجديدة

تطور آبل حاليًا مجموعة من أجهزة آيباد اللوحية الجديدة التي قد تعلن عنها في الأشهر القليلة المقبلة بشكل رسمي، حيث لم تصدر الشركة أي أجهزة آيباد جديدة منذ طرحها في شهر أكتوبر من العام الماضي لأجهزة iPad Pro و iPad 10.

وكانت الشائعات متضاربة حول موعد إعلان آبل عن أجهزة آيباد الجديدة والنماذج التي تخطط الشركة لتحديثها. وتشير التقارير الآن إلى أن هناك العديد من أجهزة آيباد الجديدة قد التطوير للإصدار في الأشهر القادمة، ومنها iPad mini 7 ونموذجين جديدين من iPad Air.

وأفاد المحلل مينغ تشي كو في شهر ديسمبر 2022 أنه من المتوقع أن تصدر الشركة في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024 جهاز iPad mini الجديد، وأكد لاحقًا المسرب ShrimpApplePro هذه المعلومات.

وتوضح المعلومات الآن أن الشركة لا تزال تخطط قريبًا لتقديم جهاز iPad mini 7، مع أن التوقيت الدقيق لا يزال غير واضح. ومن المرجح أن يحتفظ جهاز iPad mini الجديد بتصميم الجيل الحالي نفسه، مع أنه يحصل على شريحة سريعة. وأطلقت آبل في شهر سبتمبر 2021 جهاز iPad mini 6 الحالي بشريحة A15 Bionic، مثل آيفون 13.

وتجري آبل أيضًا اختبارات مع إصدار محدث من الجيل الحادي عشر من جهاز آيباد يحمل الاسم الرمزي J126b. وطرحت آبل في العام الماضي الجيل العاشر من جهاز آيباد بتصميم مشابه لجهاز iPad Air مع منفذ USB-C وشريحة A14 Bionic. ومن المحتمل أيضًا أن يحصل جهاز آيباد الجديد من الجيل الحادي عشر على ترقية للمواصفات مقارنة بالنموذج الحالي.

وتمتلك الشركة مخططات طموحة لجهازها اللوحي من الفئة المتوسطة iPad Air، حيث جربت نسختين جديدتين من iPad Air. ومن المرجح أن يحل iPad Air 6، الذي يحمل الاسم الرمزي J507 وJ508 (الإصدار اللاسلكي والخلوي)، محل iPad Air 5 مع حصوله على شريحة جديدة.

وتتوافق هذه النماذج مع ما ذكرته في شهر يونيو وكالة بلومبرج، حيث تطور آبل أيضًا أجهزة آيباد أخرى محددة بالأسماء الرمزية J537 وJ538 التي تعتمد على iPad Air.

ويعد iPad Pro جهاز آيباد الوحيد الذي يتوفر حاليًا بإصدارات متعددة، حيث يأتي بقياس 11 بوصة و 12.9 بوصة، لذلك هناك نموذجان لكل إصدار. ولا تزال التفاصيل غامضة في هذه المرحلة، مع أنها تشير إلى أن الشركة قد تفكر في تقديم نسخة كبرى من iPad Air، أو نموذج أغلى بمواصفات فضلى.

وقد تتغير في أي وقت خطط آبل، وقد لا يظهر هذا الإصدار الثاني من iPad Air الجديد، مع أنه من غير المستغرب أن يكون هناك أيضًا جيل جديد من iPad Pro مزود بشريحة M3.

وأفادت وكالة بلومبرج في الشهر الماضي أن آبل تطور لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز آيباد تجعله يبدو أشبه بحاسوب محمول، بحيث أن الهيكل مصنوع من الألمنيوم بدلًا من البلاستيك، مع لوحة تتبع كبرى.

وأكدت التقارير الجديدة هذه المعلومات، حيث تحمل لوحة المفاتيح الجديدة الاسم الرمزي R219، وهي مجهزة بأجهزة استشعار جديدة، ومنها مقياس التسارع، ومن المتوقع الكشف عنها إلى جانب iPad Pro الجديد.