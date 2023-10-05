AMD تستعد للكشف عن معالجات Ryzen Threadripper PRO 7000 في 19 أكتوبر

وفقًا لأخر المعلومات تستعد AMD للكشف عن سلسلة معالجات Ryzen Threadripper PRO 7000 الموجهة لمحطات العمل بتاريخ 19 أكتوبر.

يبدو أن هذه المعالجات – كما هو الحال مع Ryzen Threadripper Pro 5000 – ستكون موجهةً أيضًا نحو الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ليقدموا تصاميمهم جنبًا إلى جنب اللوحات الأم وشريحة TRX50/WRX50 القادمة من مختلف الشركات المصنعة.

المعلومات المسربة تشير أن AMD تتوقع زيادةً في الأداء بنسبة 20% بفضل زيادة عدد النوى إلى 96 و 192 خيطًا مع معالج Threadripper PRO 7995WX، بعكس معالج Threadripper PRO 5995WX القادم مع 64 نوى، وعلى صعيد التردد سيكون هناك قفزة من 4.5 جيجاهيرتز إلى 5.1 جيجاهيرتز وهذه الزيادة في الأداء رفعت من معدل استهلاك الطاقة TDP ليصل إلى 350 واطًا مقارنة بالإصدار السابق 280 واطًا.

سلسلة معالجات Ryzen Threadripper PRO 7000 التي تحمل الاسم الرمزي “Storm Peak” ستعتمد على معمارية Zen 4 وشريحة TRX50/WRX50 الداعمة لثماني قنوات أو أربع قنوات من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5، ودعم 128 مسار PCIe من الجيل الخامس، مع التنويه أن سلسلة PRO تأتي عادة مع حماية أمنية أفضل لتكون مخصصة للشركات والمؤسسات الضخمة لتوفير التجربة المثالية.

من المتوقع أن تضم هذه السلسلة الجديدة 5 معالجات تبدأ من معالج 7995WX القادم مع 96 نوى، ومعالج 7985WX مع 64 نوى، ومعالج 7975WX مع 32 نوى، ومعالج 7955WX مع 16 نوى، ومعالج 7945WX مع 12 نوى.