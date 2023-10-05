هواوي تقدم حلولًا متقدمة في جيتكس جلوبال 2023 لدعم التحول الذكي والرقمنة في المنطقة

أعلنت شركة هواوي مشاركتها كراعٍ ذهبي في معرض (جيتكس جلوبال 2023) لتجسد من خلاله التزامها بدعم جهود قطاعات الأعمال في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من فرص الرقمنة المتطورة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية، والشبكات المتقدمة وتقنيات الطاقة الرقمية.

وستطلق هواي مجموعة من الحلول والمنتجات المتقدمة الداعمة للتحول الرقمي الذكي بالتماشي مع الانتقال إلى مرحلة متقدمة من ريادة الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال. وستركز الشركة في تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وبصفتها الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني في المعرض الذي يُسمى “وادي جيتكس السيبراني” (Cyber Valley)، ستستعرض الشركة الحلول الرائدة في مجال الأمن السيبراني التي ستوفرها لعملائها وشركائها في المنطقة في إطار تحقيق رؤيتها لبناء منظومة متكاملة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات تصب في صالح تطوير مستقبل أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات.

وتستعرض هواوي خلال المعرض سبل إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في رفع مستوى الابتكار وتسريع مراحل نمو الأعمال وجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة.

وستعرض الشركة أيضًا إستراتيجية ومنتجات وحلول فرع أعمالها للطاقة الرقمية التي تسعى من خلاله لمساعدة عملائها على الوفاء بمتطلبات استخدام الطاقة الخضراء الصديقة بالبيئة وتخفيض البصمة الكربونية عن طريق إرساء مستقبلٍ أكثر استدامة لكامل منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف ارتباطاته مع القطاعات الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “يشهد عالمنا بداية فصلٍ جديد من التحول الذكي. ونقف اليوم على أعتاب عالمٍ ذكي جديد يزخر بالفرص، يتخلله الكثير من التحديات. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون مع شركائنا وعملائنا الإقليميين لرفع مستوى استفادة القطاعات من الفرص الإستراتيجية الجديدة للتقنيات الرقمية ممثلة في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والشبكات المتقدمة والطاقة الرقمية التي يجب أن تحظى جميها بدعم رفيع المستوى من قدرات وحلول الأمن السيبراني. ولن تقتصر مشاركتنا على استعراض ابتكاراتنا وتقنياتنا المتطورة فحسب، بل سنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي المطلوب في المنطقة خدمة لمسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة”.

سيتمكن زوّار “جيتكس جلوبال” من تعرّف أحدث ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات الذكية من هواوي من خلال جناح الشركة في المعرض. وسيلقي خبراء هواوي كلمات رئيسية ويشاركون في جلسات حوارية ستتناول موضوعات هامة في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاتصال الذكي، وتحقيق خريطة طريق الاستدامة من خلال مبادئ جديدة مثل “مقرات العمل الصفرية الانبعاثات” التي ستكشف هواوي النقاب عنها خلال المعرض.

حلول ذكية جديدة لمختلف القطاعات:

وتعتزم هواوي استعراض حلول ذكية جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت. كما ستعرض محفظتها لحلول المؤسسات التي تتضمن مجالات اتصالات البيانات، والتخزين، والبصريات، والاتصالات اللاسلكية، والخدمات الذكية.

وستسلط الضوء أيضًا على أطر عملها في مجال إرساء منظومة عمل تعاوني مزدهرة تطمح إلى تحقيق نتائج مجزية للجميع، والتعاون مع الشركاء لإطلاق حلول ناجعة لتعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي وسيناريوهات القطاع، وتمكين التحول الذكي للمزيد من القطاعات.

هواوي إي كيت:

وتحتفي العلامة التجارية الفرعية المخصصة لأعمال التوزيع “هواوي إي كيت” (HUAWEI eKit)، بمشاركتها الأولى في “جيتكس جلوبال، حيث تسعى لتوفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات لمئات الملايين من الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الرقمية، وتدعم منظومة شركاء التوزيع في تطوير أعمالهم ضمن هذا المجال وتعزيز فرص نمو هذه السوق، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحدة أساسية ضمن نطاق واسع من القطاعات، مثل: التعليم والرعاية الصحية والضيافة.

وتشكل بذلك ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستركز 90% من هذه الشركات على الرقمنة والمعلومات لبناء قدراتها التنافسية الأساسية.

هواوي كلاود:

وتعتزم “هواوي كلاود” من خلال مشاركتها تعزيز فرص بناء الأسس السحابية الأفضل في عصر الذكاء الاصطناعي لمختلف الأعمال في المنطقة.

ومع تبنيها مفهوم “كل شيء كخدمة”، تواصل التزامها بإطلاق منتجات مبتكرة في مجالات حيوية مثل: نموذج “بانجو” Pangu الجديد من نوعه على مستوى العالم وتحديث التطبيقات، ومسارات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتوى الرقمي.

وفي ضوء مشاركتها في نسخة هذا العام من المعرض، تعرض “هواوي كلاود” سبل تطبيق إستراتيجية “الذكاء الاصطناعي للقطاعات”.

هواوي ديجيتال باور:

وتزامنًا مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28 بعد جيتكس، ستعرض هواوي إستراتيجية الاستدامة من خلال فرع “هواوي ديجيتال باور” للطاقة الرقمية المتخصص بمجالات دعم التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء وتقليل البصمة الكربونية تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتلبية الدول والأعمال بأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام.

الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من معرض “جيتكس جلوبال” ستقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويقع جناح “هواوي” في القاعة رقم 22.