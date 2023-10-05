ميتا تطلق أدوات ذكاء اصطناعي توليدي للمعلنين
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ميتا تطلق أدوات ذكاء اصطناعي توليدي للمعلنين

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أعلنت شركة ميتا إطلاق مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمعلنين عبر منصة إدارة الإعلانات التابعة لها Ads Manager، مضيفًا أن الإطلاق العالمي لها سيكتمل بحلول العام المقبل.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إن هذه الأدوات سوف “تفتح عهدًا جديدًا من الإبداع الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والتخصيص والأداء لكافة المعلنين”.

ومن المزايا الجديدة التي تتيحها ميتا ميزة توليد الخلفيات التي يمكنها إنشاء عدة خلفيات لمنتج واحد، مما يساعد المستخدمين في الحصول على مجموعة مختلفة من الصور لاستهداف المزيد من الجمهور.

وأما ميزة توسيع الصور، فهي تتيح تغيير أبعاد الصورة وإكمالها إذا لزم الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتناسب نسب العرض إلى الارتفاع المتباينة عبر مختلف قنوات الوصول إلى الجمهور، لتوفير الوقت الذي يقضيه المعلنون في إعادة إنتاج مواد إعلانية متعددة.

وتوفر ميتا أيضًا ميزة أخرى تعرف باسم تنويعات النص، وهي تتيح توليد عدة نسخ مختلفة من المنشور النصي الذي يريد المعلن نشره مع التركيز على أهم نقاط البيع للوصول إلى الجمهور على نحو أفضل.

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وقالت ميتا إن الشركات ستتمكن قريبًا من استخدام الذكاء الاصطناعي في المراسلة التجارية في واتساب وماسنجر، للتواصل مع العملاء وتعزيز الأعمال التجارية والمشاركة والدعم، وتقديم الردود الفورية على استفسارات العملاء.

وصرحت ميتا بأنها تختبر تلك المزايا لدى عدد صغير من المعلنين في المرحلة التجريبية، وأنها تخطط لتوسيع نطاقها بحلول العام المقبل.

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