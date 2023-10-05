ميتا تبحث عن طرق لإعادة إحياء الاهتمام بتطبيق ثردز

يزداد قلق إدارة ميتا بشأن تباطؤ نمو ثرزد، الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا في عمليات تسجيل الحساب بعد الطفرة الأولية للنمو حيث سجلت أرقامًا قياسية، مع أن الشركة صرحت مرات عديدة بأنها راضية بالتقدم الذي أحرزته شبكتها الاجتماعية الشبيهة بمنصة إكس.

واكتسب ثردز في الأشهر الثلاثة الماضية 32 مليون حساب جديد بعد الوصول إلى 100 مليون مستخدم في خمسة أيام فقط بعد الإطلاق.

وأشار تحليل جديد إلى أن استخدام ثردز يشهد انخفاضًا حادًا، حيث تراجع في شهر يوليو من ذروة قدرها واحد وعشرين دقيقة لكل مستخدم يوميًا، إلى ست دقائق الآن لكل جلسة.

وتبحث ميتا الآن عن طرق جديدة لإعادة إحياء الاهتمام وجذب المزيد من الأشخاص إلى التطبيق، حيث تسعى الشركة حاليًا إلى جذب المزيد من منشئي المحتوى البارزين الذين ينشرون بشكل متكرر عبر التطبيق، في محاولة لتشجيع المزيد من المشاركة.

وتستعد إنستاجرام هذا الشهر لعقد اجتماعات عديدة مع منشئي المحتوى في محاولة لمعرفة ما الذي يجعل التطبيق جذابًا، ولدى قسم الشراكات في الشركة أهداف محددة حول جذب منشئي محتوى الجدد إلى ثردز والاحتفاظ بالمبدعين الحاليين، حيث يتعامل قسم الشراكات مع الصفقات غير الإعلانية مع شركات الإعلام والمبدعين.

ويتماشى هذا مع إستراتيجية نمو ثردز ضمن شركة ميتا، حيث شهدت هذه الإستراتيجية توظيف مجموعة من الأشخاص البارزين لإثارة الاهتمام بالتطبيق الجديد.

وابتعد المستخدمون البارزون الأوائل منذ ذلك الحين عن التطبيق، لذا تتطلع ميتا إلى إطلاق حملة جديدة لجعل الأشخاص النافذين نشطين مرة أخرى.

ويبدو أن ميتا لديها إستراتيجية نمو محددة للتطبيق، مع أنه ليس لديها مدى الأفكار الذي بدت عليه في البداية.

وتتطلع ميتا أيضًا إلى استخدام شعبية إنستاجرام بصفتها وسيلة لتعزيز الاهتمام بتطبيق ثردز من خلال التنبيهات في الخلاصة للمناقشات الشائعة ضمن ثردز، ومطالبة المستخدمين بتسجيل حساب ثردز.

كما تختبر الشركة الآن طريقة جديدة للعرض من شأنها أن تعرض المنشورات الحديثة للمستخدمين مباشرة ضمن صفحته الشخصية عبر إنستاجرام. وتسلط القائمة الجديدة الضوء على التحديثات الأخيرة لديك مباشرةً أسفل حسابك ضمن إنستاجرام.

ويختبر ثردز الآن الإشعارات الجديدة داخل التطبيق نفسه لجذب المزيد من الأشخاص للتفاعل مع المستخدمين الجدد من الخلاصة.