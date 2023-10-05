مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy S23 واحد من أفضل هواتف أندرويد التي تجمع بين الأداء القوي والحجم الصغير المتوفرة في السوق حاليًا، ومع إعلان جوجل هاتفها الجديد Pixel 8 الذي يأتي بمواصفات قوية وحجم أصغر من الطراز السابق، سيصبح هناك منافسًا قويًا لهاتف سامسونج عندما يتعلق الأمر باختيار هاتف صغير الحجم ويتمتع بأداء قوي.

يأتي كلا الهاتفين بمقاس الشاشة نفسه تقريبًا، ويختلفان في معظم المواصفات الأخرى. ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل:

التصميم:

يتمتع كل من هاتفي Galaxy S23 و Pixel 8 بتصاميم مميزة، ويأتي هاتف Pixel 8 مع شريط الكاميرا الذي يغطي الجزء الخلفية العلوية. ويتمتع هاتف Galaxy S23 بتصميم أكثر بساطة، فهو لا يضم في الجهة الخلفية سوى ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا في الجهة اليُسرى العلوية، وموجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة.

يبلغ سُمك هاتف Pixel 8 قرابة 8.9 ملم، وهو أصغر قليلاً من الطراز السابق، وهو أسمك قليلاً من هاتف Galaxy S23، الذي يأتي بسمك يبلغ 7.6 ملم. ومن حيث الوزن، يُعد هاتف Galaxy S23 أيضًا أخف وزنًا حيث يبلغ وزنه 168 جرامًا مقارنة بهاتف Pixel 8 الذي يبلغ وزنه 187 جرامًا. كلا الهاتفين يتمتعان بالحجم الصغير، وستشعر أنهما مريحان عند استخدامها بيد واحدة.

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 شاشة من نوع (OLED)، بقياس يبلغ 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

أما هاتف (Galaxy S23) فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس يبلغ 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pixel 8 بمعالج جوجل (Tensor G3) المصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

ويعمل هاتف Galaxy S23 بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) المصنع بتقنية 4 نانومتر، ويصل أقصى تردد له إلى 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

يتوفر هاتف Pixel 8 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

ويتوفر هاتف Galaxy S23 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت أيضًا، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتف جوجل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويعمل هاتف سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 13، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Galaxy S23 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 3409 ريالات سعودية. ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو مُتاح للحجز الآن بسعر يبدأ من 699 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian)، والبندقي (Hazel)، والوردي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 و Pixel 8: