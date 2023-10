ما أسباب ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro وما الحل؟

طرحت شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة في الأسواق منذ ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وخلال أيام قليلة تلقت الشركة العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max – التي تُعد الهواتف الرائدة في السلسلة – بشكل غير متوقع، سواء بعد عدة دقائق من الاستخدام أو في أثناء الشحن.

وقد انتشرت شكاوى المستخدمين في منتديات آبل عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل: ريديت (Reddit) وإكس. وقال عملاء آبل في هذه الشكاوى إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يسخن بسرعة أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب، أو إجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية عبر فيس تايم.

فيما اشتكى بعض المستخدمين من أن المشكلة تزداد أثناء توصيل الهاتف بالشاحن، مما أقلق المستخدمين من احتمالية تكرار مشكلة هاتف (جالكسي نوت 7) الذي طرحته سامسونج في 2016، إذ إن الأمر وصل إلى درجة انفجار الهاتف.

