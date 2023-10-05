كانفا تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة أدوبي

كشفت شركة برمجيات التصميم الأسترالية كانفا عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للتغلب على المنافسين، ومنهم أدوبي.

وأطلقت منصة التصميم عبر شبكة الإنترنت Magic Studio، وهي مجموعة جديدة من أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى جعل إنشاء المحتوى في متناول الجميع، بغض النظر عن الخبرة التصميمية السابقة، وذلك كجزء من احتفالاتها بعيد ميلادها العاشر.

وتصف كانفا Magic Studio بأنها منصة تصميم الذكاء الاصطناعي الشاملة للمؤسسات والمستخدمين الأفراد، حيث توفر مجموعة من الأدوات الجديدة لأتمتة المهام الكثيفة العمالة، مثل تحويل التصميمات إلى تنسيقات وسائط أخرى أو تحرير الصور على الفور من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وتقدم Magic Studio مزايا، مثل Magic Switch، التي تسمح للمستخدمين بتحويل التصميم الحالي على الفور إلى تنسيق آخر، مثل تحويل تدوينة إلى بريد إلكتروني أو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى تغيير التخطيط يدويًا أو تحديث نص النسخة.

كما يمكن لهذه الميزة أيضًا ترجمة التصميمات تلقائيًا إلى أكثر من 100 لغة دون مغادرة الصفحة، مما يجعلها طريقة مناسبة لإنشاء الحملات الإعلانية المتعددة القنوات من تصميم واحد وتوفير وقت المصممين الذي من الأفضل قضاؤه في التركيز على المهام الأكثر تطلبًا.

وأضافت كانفا أيضًا إمكانية جديدة لتحويل النص إلى فيديو عبر أداة Magic Media التي كانت تسمى سابقًا النص إلى صورة. ويمكن استخدام الميزة الجديدة لإنشاء المقاطع المرئية القصيرة من المطالبات النصية أو الصور الموجودة في مكتبة أصول كانفا. كما يمكن بعد ذلك استخدام مقاطع الفيديو عبر المنصة أو تصديرها بصيغة MP4 أو GIF لاستخدامها في المشاريع الأخرى.

وحدثت كانفا أداة تحويل النص إلى صورة لتوفير مجموعة واسعة من خيارات الأنماط لأي نتيجة. ويتوفر الآن نموذج DALL-E من OpenAI ونموذج Imagen من جوجل في سوق تطبيقات كانفا، وذلك بالنسبة للمستخدمين الراغبين بتجربة التطبيقات البديلة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

كما أضافت الشركة بعض أدوات تحرير الصور الجديدة في الإصدار، مثل Magic Grab، التي يمكنها تحديد أي موضوع في الصورة وفصله تلقائيًا لتحريره أو تغيير موضعه أو تغيير حجمه، و Magic Expand، التي توسع الصورة خارج إطارها.

وإلى جانب مجموعة الذكاء الاصطناعي الجديدة، أطلقت كانفا أيضًا Canva Shield، وهي مجموعة جديدة من عناصر التحكم في السلامة والخصوصية والأمان المصممة لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى غير الآمن أو غير المناسب.