سامسونج تجلب ميزة انقطاع التنفس أثناء النوم إلى ساعاتها

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس أن الميزة الجديدة لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في تطبيق مراقبة الصحة الخاص بها (سامسونج هيلث مونيتور) Samsung Health Monitor ستأتي إلى ساعاتها الذكية، وذلك بعد موافقة وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية عليها.

وقالت الشركة في بيان إن الميزة سوف تصل إلى سلسلة (جالاكسي ووتش) Galaxy Watch في كوريا اعتبارًا من أوائل العام المقبل.

ومن المتوقع أن تُمكِّن الميزة الجديدة المزيد من الأشخاص من اكتشاف أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في المراحل المبكرة، التي غالبًا ما لا تُشخَّص أو تُعالج.

ويُعدُّ انقطاع التنفس أثناء النوم حالة طبية شائعة ولكنها خطرة، ذلك أنه يتسبب في توقف الشخص عن التنفس أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى انقطاع في إمدادات الأكسجين، وانخفاض جودة النوم، ومضاعفات صحية أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات القلب، أو السكتة الدماغية، أو الاضطراب الإدراكي.

ووفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، يعاني ما يقرب من 25 في المئة من الرجال و10 في المئة من النساء في الولايات المتحدة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، مع الإشارة إلى أن الكثير منهم يخفقون في تعرّف أعراضه أو طلب العلاج الطبي.

وأوضحت سامسونج أن ميزتها الجديدة لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم صُممت لتمكين المزيد من الأشخاص من اكتشاف أعراض الحالة استباقيًا، وتشجيع الاكتشاف المبكر، وتقليل احتمالية حدوث مضاعفات مرتبطة بالصحة.

ومن خلال الاستفادة من مستشعر (بيو أكتيف) BioActive الخاص بساعات (جالاكسي ووتش)، تراقب الميزة الجديدة مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم، وتحديد الحالات التي تتراوح بين المعتدلة والشديدة لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وذلك من خلال تحليل قيم الأكسجين في الدم المكتشفة.

ويُطلب من المستخدمين ببساطة تتبع نومهم مرتين، في كل مرة أكثر من 4 ساعات، وذلك خلال 10 أيام لقياس إن كانوا يعانون من هذه الأعراض.

وتنضم ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم الجديدة في (جالاكسي ووتش) إلى المزايا السابقة الأخرى في تطبيق مراقبة الصحة، مثل: مراقبة ضغط الدم، والكشف عن مخطط كهربية القلب، وإشعارات عدم انتظام ضربات القلب، مما يمنح المستخدمين فهمًا أفضل لصحتهم الشاملة، كل ذلك مباشرةً من معصمهم.