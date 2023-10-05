سامسونج تكشف رسميًا عن جهاز التتبع جالاكسي SmartTag 2
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سامسونج تكشف رسميًا عن جهاز التتبع جالاكسي SmartTag 2

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كشفت سامسونج رسميًا عن الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها جالاكسي SmartTag 2.

ويدعم جهاز التتبع الجديد جالاكسي SmartTag 2 تقنيتي بلوتوث والنطاق الفائق العرض UWB معًا، خلافًا للإصدار الأول.

وأعادت سامسونج تصميم الجهاز كاملًا، وبات شكله مستطيلًا بدلاً من المعيّن، كما حافظت سامسونج على وجود فتحة حلقة المفاتيح، وزودتها بإطار معدني لمنع التآكل، مع تحسين مقاومة الغبار والماء بمعيار IP67، الذي يمنح الجهاز مقاومة للماء تصل إلى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة.

 وتوفر سامسونج جهاز جالاكسي SmartTag 2 باللونين الأسود والأبيض، وسيكون متاحًا في الأسواق للشراء بدايةً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول بسعر قدره 30 دولارًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية لمختلف الدول.

ويحتوي الجهاز على بطارية قابلة للاستبدال مع عمر افتراضي أطول مقارنةً بالإصدار الأول، حيث يدوم حتى 500 يومٍ، وعند تفعيل وضع حفظ الطاقة، يمكن أن يصل عمر البطارية إلى 700 يومٍ.

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وبالنسبة لمالكي الحيوانات الأليفة، فقد وفرت لهم سامسونج وضعًا لتفعيله عند فقدان الحيوان الأليف، ووضعًا آخر عند المشي برفقته.

ويعمل جهاز جالاكسي SmartTag 2 مع أجهزة سامسونج فقط من خلال تطبيق SmartThings، ولا يدعم الجهاز خدمة العثور على الأجهزة من جوجل Find My Device.

ويتيح تطبيق سامسونج تتبع أجهزة SmartTag عبر الواقع المعزز لتسهيل الوصول إليها، كما ينبه المستخدمين في حالة تتبعهم بأجهزة SmartTag غير معروفة.

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