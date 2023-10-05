جوجل تعلن رسميًا إطلاق أندرويد 14

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء خلال حدث Made by Google الإطلاق الرسمي للإصدار المستقر والنهائي من نظام التشغيل أندرويد 14، وذلك بعد أشهر من التجريب.

واستعرضت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام التشغيل الأحدث، وذكرّت بالمزايا التي أتى بها سلفه، أندرويد 13، الذي أُطلق العام الماضي.

وقالت جوجل إن نظام أندرويد 13 أتى بمزايا، مثل: (الصوت المكاني) Spatial Audio، وبث تطبيقات التراسل، وخاصية النسخ واللصق العابرة للأجهزة، والمُشغل الجديد للوسائط المتعددة، وغير ذلك الكثير.

وابتداءً من اليوم، يأتي أندرويد 14 ليقدم هو الآخر العديد من المزايا الجديدة التي «تساعدك على تخصيص تجربة جهازك، وتمنحك مزيدًا من التحكم في صحتك، وسلامتك، وتُحسِّن إمكانية الوصول».

ومن المزايا الجديدة: تعزيز إمكانية تخصيص الهاتف ليتماشى مع التفضيلات الشخصية، ويشمل ذلك خلفيات الشاشة، وشاشة القفل، والاختصارات.

وقالت جوجل إن هذه الخيارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل الشاشة بناءً على حالة المستخدم، فعلى سبيل المثال، إن بدأ الطقس يسوء فجأة، فإن أداة الطقس على شاشة القفل تصبح أكثر بروزًا.

وأضافت الشركة أن هاتفي (بكسل 8) و(بكسل 8 برو) الجديدين سوف يحصلان على خلفيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم نماذج اللغة التي تُحوِّل النص إلى صورة لمساعدة المستخدمين على إنشاء خلفيات تتطابق مع رؤيتهم. ويُمكن للمستخدمين الاختيار من بين اقتراحات مُعدَّة سابقًا لإنشاء خلفيات لم تُرَ من قبل، وذلك ببضع نقرات.

ويدعم أندرويد 14 أيضًا صور (النطاق الديناميكي العالي الفائق) Ultra HDR، كما يأتي مع ميزة (هيلث كونكت) Health Connect مدمجةً في إعدادات النظام كطريقة مركزية لتخزين كافة بيانات اللياقة والصحة في مكان واحد مع الحفاظ على الخصوصية، وذلك أن البيانات تبقى مشفرةً بأمان ضمن الهاتف، حيث لا يمكن حتى لجوجل رؤيتها.

وللحفاظ على الخصوصية أيضًا، فإن أندرويد 14 سوف يُرسل إشعارًا إلى المستخدم حين يحاول تطبيقٌ مُنح الإذن بالوصول إلى الموقع مشاركة موقع المستخدم مع الأطراف الثالثة، فيقرر المستخدم إن كان يريد منحه الإذن بالوصول إلى الموقع أو لا.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الإصدار الجديد من أندرويد بمزايا أخرى تُسهِّل تجربة الاستخدام لضعاف البصر والسمع، وميزة التأطير التلقائي في المكالمات المرئية، والوصول بنقرة واحدة إلى ضوابط التحكم الخاصة بمنصة (جوجل هوم) Google Home، وتحسينات الأداء، ومزايا أخرى عديدة.

وقالت جوجل إن أندرويد 14 بدأ الوصول إلى أجهزة بكسل المدعومة اعتبارًا من اليوم، وفي وقت لاحق من العام الحالي، سوف يتوفر لأجهزة شركات من أمثال: سامسونج، وون بلس، وأوبو، وريلمي، وشارب، وسوني، وفيفو، وشاومي، وتكنو، ونوثينج.

تجدر الإشارة إلى أن حدث Made by Google اليوم، شهد إعلان هاتفي (بكسل 8) و(بكسل 8 برو)، والساعة الذكية (بكسل ووتش 2)، بالإضافة إلى إعلانات أخرى.