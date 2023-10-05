جوجل تعد بسبعة أعوام من التحديثات لهواتف بكسل الجديدة
أجهزة محمولة

جوجل تعد بسبعة أعوام من التحديثات لهواتف بكسل الجديدة .. عاجل

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أعلنت جوجل التزامها بتوفير التحديثات لهواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو الجديدة لمدة سبعة أعوام كاملةً.

ووعدت جوجل بتوفير كافة التحديثات لهواتف بكسل الجديدة خلال الأعوام السبعة القادمة حتى عام 2030، كتحديثات أندرويد السنوية الكبرى، والتحديثات الأمنية، بالإضافة إلى تحديثات Feature Drops الدورية، التي تطلقها جوجل لتحسين الأداء وإضافة مزايا وتحسينات جديدة.

وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إنه لا يوجد شركة أخرى تقدم هذا المستوى من الدعم.

وسيجعل ذلك الالتزام من جوجل هواتف بكسل خيارًا أكثر استدامةً مقارنةً بالهواتف الأخرى؛ لأن جوجل تضمن أن تظل تلك الأجهزة آمنة وتعمل بشكل جيد لمدة سبعة أعوام.

وتُعد جوجل الشركة المطورة لنظام أندرويد المفتوح المصدر، وهي المسؤولة عن إطلاق التحديثات السنوية والأمنية لباقي الشركات المصنعة للأجهزة العاملة بالنظام.

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ومن الجدير بالذكر أن سياسة التحديثات الجديدة الخاصة بجوجل تنطبق فقط على الإصدارات الجديدة فقط من هواتفها الذكية، بكسل 8 وبكسل 8 برو، كما أنها غير ملزمة لباقي الشركات، لكن يتوقع أن تشجعها جوجل على اتباع سياسة مماثلة لإطالة أمد التحديثات.

وللمقارنة، فإن آبل توفر خمسة أعوام من تحديثات النظام الكبرى بالإضافة إلى تحديثات أمنية لسنوات بعدها، كما تتيح سامسونج لهواتفها الجديدة أربعة أعوام من التحديثات السنوية لنظام التشغيل بالتزامن مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية، وبذلك فإن جوجل تتفوق على كافة الشركات المنافسة بسياستها الجديدة فيما يتعلق بدعم نظام التشغيل.

وتُعد هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو أولى الهواتف التي ستصدر في الأسواق بنظام التشغيل تشغيل أندرويد 14 الجديد، مع وعد آخر من جوجل بمد دعم الأجزاء المادية وتوفير قطع الغيار لسبعة أعوامٍ أيضًا لكي تتماشى مع دعم نظام التشغيل.

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