جوجل تطلق تطبيق جيميل لساعات وير أو إس

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء إطلاق تطبيقها الخاص بخدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail لنظام التشغيل (وير أو إس) Wear OS المخصص للساعات الذكية.

وتزامن إعلان جوجل إطلاق التطبيق مع الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة (بكسل ووتش 2) Pixel Watch 2، بالإضافة إلى إطلاق نظام التشغيل أندرويد 14، والكشف عن الهاتفين الذكيين (بكسل 8) و(بكسل 8 برو) خلال مؤتمر Made by Google.

ويسمح التطبيق الجديد من عملاقة التقنية الأمريكية لمستخدمي الساعات الذكية بعرض رسائل البريد الوارد، وفتحها.

ويأتي إعلان إطلاق التطبيق بعد بضعة أشهر من الكشف عنه خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O الذي أُقيم في شهر أيار/ مايو الماضي.

ويتيح التطبيق للمستخدمين بتفقد بريدهم الإلكتروني بكل سهولة وراحة وذلك من الساعة الذكية مباشرةً، حيث يمكنهم تحديث صندوق الوارد الخاص بهم، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني كاملةً، والتبديل بين حسابات متعددة من واجهة الساعة. ويمكن أيضًا عرض إشعارات البريد الإلكتروني الجديدة على وجه الساعة.

ويُعتقد أن إطلاق تطبيق جيميل للساعات الذكية يُعدّ خطوة كبيرة لتحسين الأداء الوظيفي لأولئك الذين يستخدمون نظام (وير أو إس).

وفي السابق، كان بإمكان ساعات (وير أو إس) تلقي إشعارات خدمة البريد الإلكتروني (جيميل)، وذلك بالطريقة ذاتها التي تتلقى بها الإشعارات من جميع أنواع التطبيقات الأخرى، ولكن لم يكن بإمكان المستخدمين سوى الأرشفة أو الرد أو الحذف استجابةً للإشعار.

هذا، ويتوفر التطبيق، الذي سيعمل على الإصدارين الثالث أو الرابع من نظام (وير أو إس)، حاليًا للتنزيل من متجر (بلاي).