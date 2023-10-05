جوجل تضيف مزايا جديدة لسماعاتها اللاسلكية

تعمل جوجل على إصدار تحديث كبير للبرامج الثابتة لسماعات الأذن اللاسلكية لعام 2022 المسماة Pixel Buds Pro، حسبما أعلنت الشركة خلال حدث Made by Google، وذلك كما فعلت شركة آبل سابقًا مع الجيل الثاني من AirPods Pro.

وأطلقت جوجل منذ العام الماضي تحديثات لسماعات الأذن اللاسلكية، مضيفة الصوت المكاني ومعادل الصوت الكامل بخمسة نطاقات لضبط التعديلات.

وتخطط الشركة هذا الخريف لترقية كبيرة أخرى، ومنها خمس مزايا جديدة من شأنها توسيع قدرات سماعات الأذن Pixel Buds Pro.

ولدى آبل وسوني أدوات تعمل على إيقاف الصوت بشكل مؤقت تلقائيًا عندما تبدأ بالتحدث، مما يسمح لك بإجراء محادثات سريعة دون الوصول إلى سماعات الأذن أو هاتفك، وتستعد جوجل لتقديم شيء مشابه يسمى اكتشاف المحادثة.

وتشير الشركة إلى أن الذكاء الاصطناعي الموجود في Pixel Buds Pro يكتشف صوتك ويوقف الصوت بشكل مؤقت وينشط وضع الشفافية.

وكما هو الحال في سماعات الأذن المنافسة، يعود كل شيء إلى حالته السابقة عندما تتوقف السماعات عن التقاط صوتك، ومنها العودة إلى إلغاء الضوضاء النشط إذا كان مفعلًا.

وتشير جوجل إلى أنها حسنت جودة المكالمات، وتدعي الشركة أن Pixel Buds Pro تدعم الآن تقنية Bluetooth Super Wideband التي توفر جودة صوتية فضلى أثناء المكالمات عبر مضاعفة النطاق الترددي للأصوات.

كما تدعم Pixel Buds Pro الآن ميزة Clear Calling عبر أجهزة بكسل، التي تكافح الضوضاء في الخلفية عبر الطرف الآخر من مكالماتك.

وأصبحت صحة السمع في السنوات الأخيرة مهمة لصانعي سماعات الأذن، وتقدم جوجل مزيدًا من المعلومات حول عادات الاستماع لديك لمساعدتك في مراقبة المستويات.

ويخبرك تطبيق Pixel Buds بمدى ارتفاع الصوت الذي كنت تستمع إليه بمرور الوقت، وينبهك إلى الوقت الذي قد ترغب فيه في خفض مستوى الصوت لحماية سمعك.

وبالنسبة للاعبين عبر الأجهزة المحمولة، يعمل وضع زمن الوصول المنخفض الجديد تلقائيًا عبر Pixel Buds Pro عند تشغيل لعبة متوافقة عبر هاتف بكسل.

وتشير جوجل إلى أنها خفضت زمن الوصول إلى النصف مقارنةً بالبرنامج الثابت القديم لسماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro.

وتقدم الشركة الآن تطبيق Pixel Buds لسماعات الأذن هذه عبر أجهزة كروم بوك، مما يتيح لك الوصول بشكل سهل إلى الإعدادات وأوضاع التحكم في الضوضاء وتحديثات البرامج الثابتة من تلك الأجهزة. وتحصل السماعات اللاسلكية على خيارات لونية جديدة تتناسب مع أجهزة بيكسل.