تقرير: آبل سعت إلى جعل محرك بحث يركز في الخصوصية بديلًا عن جوجل

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل سعت إلى جعل محرك البحث الذي يركز في الخصوصية، (دك دك جو) DuckDuckGo، الوضع الافتراضي في متصفح سفاري، غير أن الأمر لمّا يتم بسبب تأثير جوجل.

وتُجري وزارة العدل تحقيقًا مع شركة جوجل بشأن ممارسات مكافحة الاحتكار وإساءة استخدام السلطة.

وخلال المدة الماضية، كُشف عن العديد من الصفقات المحتملة، مثل: عروض مايكروسوفت لشركة آبل للتحول إلى محرك البحث بينج، أو حتى شرائه بالكلية، ولكن جميعها أخفقت بسبب الحوافز المالية التي قدمتها جوجل.

ووفقًا لتقرير من بلومبرج نقلًا عن مصادر مجهولة، دخلت شركة آبل في محادثات مع محرك البحث الذي يُركّز في الخصوصية (دك دك جو) لجعله محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري.

وقدّم كلٌّ من المدير التنفيذي لشركة (دك دك جو)، (جابرييل واينبرج)، ونائب الرئيس الأول لقسم تعلم الآلة وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى آبل، (جون جياناندريا)، شهادة بشأن المفاوضات السرية بين آبل وشركة البحث (دك دك جو).

ومع ذلك، حكم القاضي (أميت ميهتا)؛ المسؤول عن قضية جوجل الخاصة بمكافحة الاحتكار، بأن الشهادة «تتعلق بجوهر القضية» ويجب التصريح بها دون الأسرار التجارية.

يُشار إلى أن هناك اتفاقًا بين آبل وجوجل يجعل محرك جوجل محرك البحث الافتراضي في هواتف آيفون، ومنتجات الشركة الأخرى.

وينص الاتفاق المعمول به أيضًا على أنه لا يجوز للشركة إنشاء منافس لجوجل أو عرض محركات بحث بديلة عند إعداد الجهاز.

وتقع هذه الصفقة بين جوجل وآبل في صميم تحقيق وزارة العدل الخاص بقضية مكافحة الاحتكار المرفوعة على جوجل.

هذا، ولمّا تنته القضية، وقد يكون لها تداعيات على كل من شركتي جوجل وآبل، وذلك اعتمادًا على الحكم النهائي.