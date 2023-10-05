بلاك بيري تقرر الانقسام إلى شركتين تركزان في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء

أعلنت شركة بلاك بيري خططًا للفصل بين أعمالها المتعلقة بإنترنت الأشياء وأعمالها المتعلقة بالأمن السيبراني، إذ تتطلع إلى جعلهما كيانين يُشغَّلان على نحو مستقل.

وقالت الشركة الكندية المشهورة، التي كانت ذات يوم رائدة سوق الهواتف الذكية المخصصة لقطاع الأعمال، إن هذه الخطوة سوف تعكس «الاتجاه الإستراتيجي الأمثل» للشركة.

وأشار مجلس إدارة الشركة ومستشاروها في وقت سابق من هذا العام إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى «مراجعة شاملة» لمحفظة بلاك بيري «لتقييم الفرص» على أمل زيادة قيمة المساهمين وربحية الشركة.

وأوضحت بلاك بيري في بيان صحفي أن الهدف الرئيس من هذا الانفصال هو السعي نحو طرح عام أولي فرعي لأعمال إنترنت الأشياء، وأضافت أنها تستهدف أن يحدث الطرح العام خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.

يُشار إلى أن بلاك بيري كانت قد انسحبت من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في شهر كانون الثاني/ يناير 2022، وذلك بعد إخفاقها في مواكبة المنافسة مع أندرويد التابع لشركة جوجل، وآي أو إس التابع لشركة آبل.

وأصبحت الشركة الآن رائدةً في مجال الأمن السيبراني، وتهدف إلى مساعدة الشركات والوكالات الحكومية والمؤسسات ذات الأهمية الحيوية للسلامة على تأمين إنترنت الأشياء.

وقال المدير التنفيذي للشركة (جون تشين): «تمتلك كل من شركتي إنترنت الأشياء والأمن السيبراني تقنية ومواهب رائدة وتتعامل مع فرص السوق الكبيرة والمتنامية».

وأضاف أن هذا الهيكل المقترح الجديد سوف يؤدي إلى زيادة مرونتهم التشغيلية وقدرتهم على التركيز في تقديم حلول استثنائية لعملائهم.

ولم تشارك بلاك بيري بعد معلومات بشأن الإطار الزمني للتقسيم، أو إن كان العملاء قد يتأثرون وكيفية التأثر، ولكن يبدو أن المستثمرين سعداء بالأخبار.