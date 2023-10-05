إكس تزيل العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية .. عاجل

بدأت منصة إكس بإزالة العناوين الرئيسية والروابط الإخبارية من المنشورات في عملية إصلاح شاملة للمنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر بعد أن قال مالك الموقع إيلون ماسك إن هذه الخطوة تجعل المنشورات تبدو أفضل.

وكانت خطوة إزالة العناوين الرئيسية قيد التنفيذ منذ شهر أغسطس، حيث أشار إيلون ماسك حينها إلى أن التغييرات تأتي منه مباشرة وأنها تعمل على تحسين جماليات الموقع بشكل كبير.

وتظهر الآن الروابط المنشورة عبر إكس بصفتها صورة مضمنة في المقالة، بالإضافة إلى نص في الزاوية اليسرى من الصورة يشير إلى مجال الرابط.

ويضطر مستخدمو إكس الآن إلى النقر فوق الصور للوصول إلى التقارير الإخبارية المنشورة عبر المنصة.

وتنشر المنافذ الإخبارية والشركات الأخرى منذ فترة طويلة الروابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه حركة المرور إلى مواقعها الإلكترونية من أجل تحقيق الدخل من المستخدمين.

وشجع ماسك سابقًا المستخدمين على نشر المزيد من المحتوى عبر إكس مباشرةً في محاولة للمساعدة في تعزيز التفاعل عبر المنصة، موضحًا أن خوارزمية المنصة تحاول تحسين الوقت الذي تقضيه أثناء استخدامها.

ويصر ماسك على أن الروابط لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام، وأن نشر المحتوى الطويل عبر المنصة هو الشيء الأفضل، مع أن بعض الصحفيين ومستخدمي إكس الآخرين لاحظوا أن ذلك قد يسبب ارتباكًا ويقلل الانتباه إلى الروابط أو يجعل المنشورات التي لا تحتوي على عناوين رئيسية تبدو وكأنها منشورات غريبة.

ويظهر التغيير بالنسبة لمستخدمي المنصة عبر نسخة الويب وتطبيق iOS. ويبدو أن المظهر الجديد لا ينطبق على روابط الإعلانات. وأصبحت المنصة معادية بشكل متزايد لاستخدام المؤسسات الإخبارية منذ أن تولى ماسك قبل عام تقريبًا منصبه.

وتستخدم معظم المؤسسات الإعلامية والمراسلين المنصة لمشاركة الأخبار وجمعها، مع أنها لم تكن أبدًا مصدرًا رئيسيًا لحركة المرور للعديد من المواقع الإخبارية. وتشير التقارير إلى انخفاض حركة المرور الواردة من إكس منذ عملية الاستحواذ.

وتراجعت في الأشهر الأخيرة العديد من المؤسسات الإخبارية عن استخدام المنصة، ومنها NPR و ABC، حيث ألقت الأخيرة باللوم على التفاعلات السامة عبر إكس، والمشاركة الفضلى عبر المنصات الأخرى.