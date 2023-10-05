إكس تتطلع إلى إدماج التسوق في البث المباشر

يروج إيلون ماسك للفرص المستقبلية لتطبيق إكس ومهمته في أن يصبح المنصة المفضلة والمفيدة للمستهلكين في كل مكان، مع أن تفاصيل رؤية ماسك للتطبيق الشاكل تظل غامضة إلى حد ما، ومن غير الواضح مدى جاذبيتها بالنسبة للمستخدمين.

وتجتمع ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية للشركة، هذا الأسبوع مع المصرفيين لمناقشة إستراتيجية النمو لشركة إكس، وذلك من أجل طمأنتهم بشأن خطتها لجعل الشركة رابحة.

وأشارت ياكارينو سابقًا إلى أنه من المرجح في أوائل العام المقبل أن تصبح الشركة رابحة، مع أن أعداد المعلنين لا تزال منخفضة عما كانت عليه في عصر ما قبل إيلون ماسك.

وتحتاج الشركة إلى إقناع شركائها التجاريين بأنها قادرة على تفعيل خطة النمو الطموحة للتطبيق، حيث تعد التجارة والمدفوعات والمعاملات أثناء البث المباشر العنصر الأساسي في الخطة.

وتتخذ إكس خطوات في هذا الاتجاه من خلال التقدم بطلب للحصول على تراخيص الدفع في الولايات المتحدة من أجل الانتقال إلى المستوى التالي في التسوق، وقد يبدأ ذلك بالمعاملات عبر الرسائل المباشرة.

ويفكر مديرو إكس في طرق استخدام الرسائل المباشرة عبر المنصة لتقديم الدفع بنقرة واحدة لمستخدميها، وقد التقى الموظفون مع شركات برمجيات التجارة الإلكترونية للتعرف على الأدوات البرمجية الممكنة لتقديم مثل هذا المنتج.

ويعني ذلك ربط خيار الدفع بحساب إكس بالنسبة للمزيد من الأشخاص ، مما قد يجعل من السهل جعلهم ينفقون ضمن البث المباشر، بما يتماشى مع جهود إكس بخصوص الاشتراكات، التي توفر إيرادات إضافية وتجعل من السهل التمييز بين الحسابات البشرية الحقيقية والروبوتات.

ويخطط إيلون للتوسع في هذا الأمر من خلال توفير الأدوات المصرفية الكاملة ضمن منصة إكس، ومنها الخدمات المالية والقروض وما إلى ذلك، مع أن نقطة البداية هي التسوق وتمكين عمليات الشراء المبسطة داخل التطبيق.

ولا تقدم إكس حاليًا أي نوع من عناصر التسوق عبر البث المباشر، مع أنه من الواضح أن هذا الأمر قادم، حيث يجري تجميع جميع العناصر الأساسية لتسهيل التفاعل المباشر بشكل يسمح للمستخدمين بشراء المنتجات مباشرة في التطبيق.

ويتطلع فريق إكس إلى تغيير المفاهيم حول التطبيق، وجعل المستخدمين ينفقون ويرسلون الأموال بصفتها خطوة نحو عملية التحول الكبرى.