أمازون تغلق تطبيق البث الصوتي المباشر Amp

أوقفت شركة أمازون تطبيق البث الصوتي المباشر Amp، الذي يسمح للمستخدمين بالتصرف مثل منسقي الأغاني في الراديو من خلال تشغيل الموسيقى والتحدث إلى جانب الأغاني.

وقال ستيف بوم، الذي يقود وحدة الموسيقى الرقمية في أمازون: “لم نتخذ هذا القرار بسرعة أو بسهولة. لقد أصبح الأمر واضحًا بعد أشهر من الدراسة المتأنية لتحديد الاستثمارات التي تريد أمازون تنفيذها في المستقبل”.

ويبدو أن تطبيق Amp لا يزال متاحًا للتنزيل ولا يزال حتى وقت النشر يبث البرامج الإذاعية المباشرة. واستمرت تجربة أمازون نحو عام ونصف العام فقط في البث الصوتي المباشر، حيث أطلقت الشركة في شهر مارس 2022 الخدمة بعد موجة كبيرة من الاندفاع نحو خدمات الصوت المباشر أثناء الوباء.

وكان من المفترض أن يكون التطبيق منافسًا لتطبيق كلوب هاوس وغيره من تطبيقات البث الصوتي المباشر التي ظهرت خلال فترة فيرس كورونا.

ووجهت أمازون Amp نحو محبي الموسيقى والراديو الحواري، على عكس كلوب هاوس أو مساحات تويتر، اللذين سمحا لأي شخص بتشغيل غرفة دردشة مباشرة حول أي موضوع.

ويمكن لأي مستخدم Amp لديه حساب أمازون تشغيل عرض مباشر والوصول إلى ملايين الأغاني المرخصة، التي يمكن تجميعها في قوائم التشغيل وتشغيلها للمتابعين، الذين يمكنهم التواصل مع العرض المباشر وطرح الأسئلة على المضيفين.

وجذب Amp الموسيقيين والكوميديين ومقدمي البث الصوتي والرياضيين وغيرهم من المشاهير لاستضافة العروض خلال ذروته، حيث ظهروا في البرامج المباشرة عبر الخدمة.

وظهرت في وقت مبكر علامات المشاكل، حيث خفضت أمازون في العام الماضي نصف عدد موظفيها الموجودين في Amp، ليصل عددهم إلى نحو 150 موظفًا.

ويعد إغلاق Amp الخطوة الحديثة في سلسلة إغلاق الخدمات الصوتية المباشرة أو تغييرها بعد توقف المستخدمين عن استخدامها بعد انتهاء الوباء.

وأعلن تطبيق كلوب هاوس في الشهر الماضي أنه يعيد اختراع نفسه باعتباره تطبيق مراسلة جماعية، كما أغلقت سبوتيفاي أيضًا في وقت سابق من هذا العام ميزة الصوت المباشر.

وقدمت ريبيكا سيلفرشتاين، المتحدثة باسم أمازون ميوزيك، البيان التالي: “لقد اتخذنا القرار الصعب بإغلاق Amp. جربنا عند إنشاء Amp شيئًا لم ينفذ سابقًا وبنينا منتجًا يمنح المبدعين مكانًا يمكنهم من خلاله بناء روابط حقيقية مع بعضهم بعضًا. تعلمنا الكثير حول كيفية تفاعل مجتمعات الموسيقى المباشرة في هذه العملية، وهو ما نستخدمه أثناء بناء تجارب جديدة للمعجبين على نطاق واسع في أمازون ميوزيك”.