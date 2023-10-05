أمازون تتحدى ستارلينك في مجال الإنترنت الفضائي

تستعد شركة أمازون يوم غدًا الجمعة الموافق 6 أكتوبر لإطلاق قمرين صناعيين اختباريين إلى الفضاء من مشروع كويبر Project Kuiper ضمن مهمة Protoflight.

ويطلق القمران الصناعيان – KuiperSat-1 و KuiperSat-2 – إلى الفضاء عبر صاروخ تحالف الإطلاق المتحد ULA المسمى أطلس الخامس Atlas V بصفتهما جزءً من مبادرة أمازون الفضائية للإنترنت.

ويطلق القمران الصناعيان من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. ووفقًا لفريق مشروع كويبر، سينشر صاروخ أطلس الخامس القمرين الصناعيين على ارتفاع 500 كما، حيث سيدخلان إلى المدار الأرضي المنخفض.

ويعتزم فريق مشروع كويبر إجراء اختبارات مختلفة لإجراء الاتصال الأولي مع الأقمار الصناعية، وكذلك نشر المصفوفات الشمسية لتوليد الطاقة.

وسيحاول الفريق إرسال المعلومات بين الأقمار الصناعية ومحطة العملاء الأرضية بمجرد اتصال نظام القمر الصناعي بالإنترنت.

وتشير أمازون إلى أنها ستعمل على إخراج الأقمار الصناعية من مدارها بشكل نشط في نهاية المهمة، مما يسمح لها بالاحتراق في الغلاف الجوي للأرض.

وقال راجيف باديال، نائب رئيس التكنولوجيا في مشروع كويبر، في بيان: “أجرينا اختبارات مكثفة في مختبرنا ولدينا درجة عالية من الثقة في تصميم قمرنا الصناعي، مع أنه لا يوجد بديل للاختبار في المدار”.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أمازون أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وسنتعلم الكثير بغض النظر عن كيفية سير المهمة”.

وكان من المفترض في وقت سابق من هذا العام أن تطلق أمازون أقمارها الصناعية التجريبية إلى الفضاء عبر صاروخ تحالف الإطلاق المتحد ULA المسمى فولكان Vulcan، إلا أن الصاروخ تعرض لإنفجار أدى إلى تأخير إطلاقه الأولي. وأعلنت أمازون خطط للتحول إلى صاروخ أطلس الخامس بدلًا من فولكان لتجنب المزيد من التأخير.

وتوضح أمازون أنه من الممكن في النصف الأول من عام 2023 إطلاق أقمارها الصناعية الإنتاجية الأولى، على أن يبدأ في نهاية عام 2024 الاختبار التجريبي.

وتهدف الشركة على مدى السنوات الست المقبلة لتشكيل كوكبة تضم أكثر من 3200 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض يمكنها توفير الاتصال بالإنترنت حتى إلى الأماكن النائية التي لا يستطيع مقدمو الخدمة التقليديون الوصول إليها، مما يضعها على طريق التنافس مع خدمة ستارلينك المالكة حاليًا لأكثر من 4000 قمر صناعي في الفضاء.