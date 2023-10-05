أفضل 5 حواسيب محمولة مناسبة للمعلمين

يُعدّ الحاسوب المحمول أداة أساسية للمعلمين في الوقت الحالي، وعند اختيار واحد من الحواسيب المحمولة المناسبة للمعلمين ينبغي البحث عن بعض المواصفات التي تلبي احتياجات المعلم.

إذ ينبغي البحث عن حاسوب يعمل بمعالج قوي لضمان الأداء السلس، ويوفر سعة تخزين عالية ليتمكن المعلم من حفظ جميع الملفات الخاصة بالخطط الدراسية والامتحانات والواجبات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، والشاشة ذات المقاس الكبير، والتي توفر ألوانًا واضحة ومشرقة.

فإذا كنت تعمل في مجال التدريس وتبحث عن حاسوب محمول مناسب لك، يمكنك اختيار واحد من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للمعلمين التي سنذكرها فيما يلي:

1- حاسوب Samsung Galaxy Book3 Ultra:

يُعد حاسوب Samsung Galaxy Book3 Ultra واحد من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للمعلمين، وذلك بفضل عمر البطارية الطويل، والتصميم الخفيف الوزن، ووحدة المعالجة المركزية القوية. ومن ناحية أخرى، تُعد كاميرا الويب القادرة على التصوير بدقة قدرها 1080 بكسلًا مناسبة لحالات التعلم عن بُعد أيضًا.

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع OLED بمقاس يبلغ 16 بوصة، وتتميز بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وبالنسبة إلى عمر البطارية، فيمكن أن تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة، مما يسهل على المعلم استخدامه في أي مكان حتى لو كان بعيدًا عن الشاحن.

يعمل حاسوب Galaxy Book3 Ultra بمعالج (Intel Core i7) من الجيل الثالث عشر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4050)، كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة حجمها 512 جيجابايت.

ومع وجود هذه العوامل، يجب ألّا تواجه أي مشكلات متعلقة بسرعة الأداء أثناء أداء مهام العمل المتعددة وأثناء الاستخدام اليومي.

يُباع حاسوب سامسونج Galaxy Book3 Ultra بسعر يبلغ 1700 دولارًا.

2- حاسوب Acer Aspire 3:

يُعدّ حاسوب Acer Aspire 3 خيارًا مناسبًا للمعلمين المهتمين بالميزانية. فهو يُباع بسعر متوسط ويوفر أداء سريع بما يكفي للمهام اليومية مثل: كتابة رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عبر الإنترنت، وتحضير الواجبات المنزلية للطلبة والخطط الدراسية.

يضم هذا الحاسوب لوحة المفاتيح واسعة ومريحة، وهي مناسبة لجلسات الكتابة الطويلة، ويعمل بمعالج من نوع (Ryzen 3 7320U) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وقرص للتخزين من نوع SSD بسعة حجمها 128 جيجابايت، وهذه المواصفات تضمن الأداء الجيد والسلس للمهام اليومية.

يأتي هذا الحاسوب مع شاشة بمقاس يبلغ 15.8 بوصة، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا، أما فيما يتعلق بعمر البطارية، فإن بطارية حاسوب Acer Aspire 3 يمكن أن تستمر بالعمل لمدة ثماني ساعات من الاستخدام المستمر، وهو ما يكفي ليوم عمل كامل.

يُباع حاسوب Acer Aspire 3 بسعر يبلغ 300 دولار.

3- حاسوب Lenovo IdeaPad Slim 5:

Lenovo IdeaPad Slim 5 هو حاسوب محمول متوسط الثمن مناسب للمعلمين. ويأتي مزودًا بمعالج من نوع (Ryzen 5) وقرص تخزين من نوع SSD بسعة حجمها 512 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يأتي بسعة حجمها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كافية لأداء المهام المكتبية والإدارية بسلاسة.

يمكنه أيضًا التعامل مع أنشطة إنشاء المحتوى مثل: التصميم الجرافيكي البسيط، وتحرير الصور أو الفيديوهات أو إنشاء عروض تقديمية لعرض الموضوعات التعليمية بطرق جذابة باستخدام برامج بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الحاسوب كاميرا ويب مدمجة يمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا وهي مناسبة للاجتماعات عبر الإنترنت.

يتميز حاسوب لينوفو IdeaPad Slim 5 بشاشة من نوع (QHD IPS) بمقاس يبلغ 16 بوصة، ودقة قدرها 1920 × 1200 بكسلًا. ويوفر عمر بطارية ممتاز يصل إلى 11 ساعة، ويُعدّ خيارًا مناسبًا للمعلمين الذين يبحثون عن حاسوب محمول بمواصفات جيدة وبسعر متوسط، إذ يُباع هذا الحاسوب بسعر 555 دولارًا.

4- حاسوب Asus Chromebook CM34 Flip:

عند التنقل كثيرًا بين الفصول الدراسية، قد لا تتوفر دائمًا طريقة مناسبة لشحن الحاسوب المحمول، لذلك، سيحتاج المعلم إلى حاسوب يدوم معه ليوم كامل بشحنة واحدة، وهذا ما يوفره حاسوب Asus Chromebook CM34 Flip الذي يحتوي على بطارية تدوم حتى 19 ساعة بشحنة واحدة، وهذا أفضل عمر بطارية مقارنةً بالحواسيب الأخرى في هذه القائمة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 3 7320C) ويأتي مع سعة حجمها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ويتميز بشاشة تعمل باللمس، ولوحة لمس مريحة وكاميرا ويب عالية الدق، يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

الأمر السلبي المتعلق بهذا الحاسوب هو أنه ثقيل الوزن، إذ يزن قرابة 2 كيلو جرام، ولكنه يُباع بسعر متوسط، وهو ما يجعله من الخيارات المناسبة للمعلمين.

يُباع حاسوب Asus Chromebook CM34 Flip بسعر يبلغ 499 دولارًا.

5- حاسوب MacBook Air M1 بمقاس 13 بوصة:

يعمل حاسوب MacBook Air M1 من آبل بمعالج M1، مما يجعله مناسبًا لمعظم المهام اليومية البسيطة والمتوسطة الخاصة بالمعلمين، كتحضير الخطط الدراسية والواجبات المنزلية، ومتابعة البريد الإلكتروني وتصفح المقالات عبر الويب.

يوفر هذا الحاسوب عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ويأتي مع وحدة معالجة مركزية ذات ثماني نوى، ووحدة لمعالجة الرسومات ذات سبع نوى، وسعة حجمها 8 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يمكن لحاسوب MacBook Air M1 تشغيل تطبيقات iOS، مما يعني أنه يمكنك استخدام تطبيقات آيفون و آيباد المفضلة لديك في حاسوب ماك، ويبدأ سعره من 899 دولارًا في متجر آبل التعليمي (Education Store).