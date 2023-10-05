أدوبي تشوّق لأداة ثورية لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي .. عاجل

أطلقت أدوبي فيديو ترويجي لأداة جديدة تمكن المستخدمين من تعديل الصور بسهولة وبدون خبرة سابقة واسعة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وتطلق الشركة على الأداة اسم “محرك التحرير المدرك للكائنات” ضمن مشروع Stardust التابع للشركة.

وتعمل أداة أدوبي وفقًا لما جاء في الفيديو بطريقة سهلة، إذ يمكنها تعرّف العناصر داخل الصور ثم تغييرها وتحريكها، وهي تشبه “محرر الصور السحري Magic Editor” من جوجل، لكن مع مزايا متقدمة.

وبعد تحديد العنصر المراد، يمكن حذفه تمامًا بضغطة زر دون تشويه الصورة مع ملء مكانه وفقًا لسياق الصورة.

ويمكن إجراء التغييرات على العناصر المُختارة باستخدام الأوامر الكتابية، أو استخدام الخيارات الجاهزة التي يقترحها البرنامج، كاقتراح إزالة الأشخاص في الخلفية بمجرد تحديدهم، أو طلب تنفيذ أوامر محددة بكتابتها.

وقالت أدوبي إن الخيارات التي عرضتها للأداة ما هي إلا جزء بسيط من قدراتها، وزعمت أنها ستحدث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع منتجات أدوبي.

وتستعد الشركة لإقامة مؤتمر خاص بها باسم “أدوبي ماكس“، ويبدأ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتشهد أدوات التصميم وتحرير الصور تغيير كبيرًا تماشيًا مع التطور الحادث في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء في توليد الصور نفسها أو تعديلها.

وكانت أدوبي قد كشفت في وقتٍ سابق من العام الجاري عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامج تحرير الصور الشهير الخاص بها فوتوشوب.