نينتندو تغلق قريبًا خدمات منصات 3DS و Wii U

تعتزم نينتندو في الربيع المقبل إغلاق الخدمات عبر الإنترنت المسؤولة تقريبًا عن جميع ألعاب 3DS و Wii U، مما يؤثر في العديد من اللاعبين والمزايا المتصلة الأخرى. ووفقًا للشركة، يتضمن هذا أيضًا اللعب التعاوني عبر الإنترنت، وتصنيفات الإنترنت، وتوزيع البيانات.

وتأتي أخبار الإغلاق في أوائل شهر أبريل 2024 في أعقاب عودة المزايا عبر الإنترنت لإصدارات Wii U من Mario Kart 8 و Splatoon، التي اختفت بين شهري مارس وأغسطس عندما تعاملت نينتندو مع ثغرة أمنية تتعلق باللعب عبر الإنترنت.

الخدمة التي تستمر في العمل حاليًا هي Pokémon Bank، وهي خدمة التخزين السحابية التي أطلقتها الشركة في عام 2013 مع Pokémon X و Pokémon Y، ولا يزال اللعب دون الاتصال بالإنترنت ممكنًا.

وتشير الأسئلة الشائعة من نينتندو إلى أنه بإمكان اللاعبين تنزيل التصحيحات وإعادة تنزيل الألعاب المشتراة في المستقبل المنظور من متجر Nintendo eShop بعد أن انتهت في شهر مارس من هذا العام مبيعات Nintendo eShop لألعاب Wii U و 3DS.

ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لإيقاف التشغيل، وتشير الأسئلة الشائعة الخاصة بالشركة أيضًا إلى أنه في حال حدوث حدث ما من شأنه أن يجعل من الصعب مواصلة الخدمات عبر الإنترنت بالنسبة لألعاب 3DS و Wii U، فقد تضطر الشركة إلى إيقاف الخدمات في وقت أبكر مما هو مخطط له.

وتختفي مزايا SpotPass أيضًا، مع أن نينتندو تشير إلى أن روابط StreetPass بين أنظمة عائلة 3DS تستمر في العمل في أي مكان يمكنك العثور فيه على شخص آخر لديه واحدة، حتى بعد اختفاء هذه الخوادم.

ويحدث في أوائل شهر أبريل 2024 هذا الإغلاق المخطط له بعد ما يزيد قليلًا عن عشر سنوات من توقف خدمة Wi-Fi Connection من نينتندو، مما يؤدي في عام 2014 إلى إنهاء الخدمات عبر الإنترنت لألعاب Wii و DS من نينتندو.

وقالت نينتندو: “يمكنك استخدام StreetPass في StreetPass Mii Plaza المثبت سابقًا عبر أنظمة عائلة 3DS، مع أنك لن تتمكن بعد الآن من استخدام المزايا التي تستخدم الاتصال عبر الإنترنت، مثل تلقي لوحات جديدة في Puzzle Swap”.

ويؤدي هذا أيضًا إلى إنهاء لعبة Nintendo Badge Arcade التي تسمح للمالكين بتزيين قوائم 3DS الرئيسية بالملصقات الملتقطة بذراع الرافعة الافتراضية.

وتوضح الأسئلة الشائعة ما قد يحدث بعد شهر أبريل، حيث تشير إلى أن بيانات الشارات الافتراضية تخزن عبر بطاقات SD الخاصة بالمستخدمين فقط، لذلك قد يرغب اللاعبون في أخذ نسخة احتياطية أو المخاطرة بفقدان الجوائز التي قد تكلف أموالًا حقيقية للحصول عليها.

وقال شونتارو فوروكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة نينتندو: “يعد نظام Nintendo Account الحالي بمنزلة المفتاح لتسهيل الانتقال إلى جيل جديد من الأجهزة بعد سويتش”، مشيرًا إلى مدى صعوبة إعادة بناء العلاقات مع عملاء الأنظمة السابقة في كل مرة تطلق فيها الشركة شبكة جديدة.