طرحت شركة جوجل هاتفها الأول القابل للطي وهو Pixel Fold قبل بضعة أشهر، وذلك بعد سنوات طويلة من الشائعات والتسريبات، ويُعد هذا الهاتف بالإضافة إلى Pixel 7 Pro أحدث هاتفين من جوجل.

يشترك كلا الهاتفين بنوع المعالج، وهو معالج جوجل Tensor G2، لكنهما يختلفان في باقي المواصفات، فهما يأتيان بتصاميم مختلفة تمامًا، ويختلفان في مواصفات الشاشة، والكاميرات، وسعة البطارية، وغيرها.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel Fold و Pixel 7 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف جوجل Pixel 7 Pro بتصميم أنيق وبسيط يتضمن في الجهة الخلفية شريطًا بارزًا يحيط بالكاميرا، ويأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع مصنوع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فإن تصميمه من الخلف يشبه تصميم Pixel 7 Pro، إذ يأتي مع شريط كاميرا يمتد أفقيًا عبر الجزء العلوي من الخلف، ولكن الشريط لا يمتد إلى الحافات كما هو الحال مع Pixel 7 Pro وذلك لضمان الطي بشكل أفضل.

ويأتي هذا الهاتف أيضًا مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وله إطار مصنوع من الألمنيوم، ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس يبلغ 6.7 بوصات وبدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة/ المتر المربع. بالإضافة إلى دعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم شاشة داخلية من نوع (OLED) بقياس يبلغ 7.6 بوصات وبدقة قدرها 2208 × 1840 بكسلًا، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا مع مستوى سطوع أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس يبلغ 5.8 بوصات وبدقة قدرها 2,092×1,080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Pixel 7 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4821 ميلّي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver. ويدعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتفا جوجل Pixel 7 Pro و Pixel Fold بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يتوفر هاتف Pixel 7 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف Pixel Fold فهو متوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256، أو 512 جيجابايت.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الواي فاي Wi-Fi 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، و1080 بكسلًا.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض تأتي بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي أيضًا بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.1، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، و1080 بكسلًا.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، و1080 بكسلًا.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel). أما هاتف Pixel Fold فيبدأ سعره من 1799 دولارًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel Fold و Pixel 7 Pro: