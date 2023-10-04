مقارنة بين ساعتي 2 Apple Watch Ultra و Galaxy Watch5 Pro 

صُممت ساعتي Watch Ultra 2 من آبل و Galaxy Watch5 Pro من سامسونج للرياضيين المحترفين وهواة الرياضات والمغامرات الخارجية. وكلتا الساعتين من أكثر الساعات الذكية تميزًا التي يمكنك شراؤها، وتحتويان على الكثير من المزايا المفيدة للرياضيين الذين يبحثون عن ساعات ذكية قوية تتحمل الظروف الخارجية الصعبة.

فإذا كنت من محبي الرياضات الخارجية والمغامرات وتبحث عن ساعة ذكية بمواصفات قوية، فيمكنك اختيار واحدة من تلك الساعتين، وسيعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على نوع هاتفك، لأن ساعة 2 Apple Watch Ultra تعمل فقط مع هواتف آيفون، وتعمل ساعة Galaxy Watch5 Pro فقط مع أجهزة أندرويد. ولكن إذا كان لديك هاتف آيفون وجهاز آخر يعمل بنظام أندرويد فيمكن للمقارنة التالية مساعدتك في الاختيار:

التصميم:

تأتي ساعة 2 Apple Watch Ultra بشاشة مستطيلة إلى حد ما، وتحتوي على تاج دوار وزر في الجهة اليُمنى، مع مكبر الصوت وزر الإجراءات في الجهة اليُسرى.

يبرز الإطار المصنوع من التيتانيوم قليلًا لحماية الشاشة، وتتوفر هذه الساعة بحجم واحد وهو 49 ملم، وتتوفر بلون واحد فقط هو لون التيتانيوم، مع ثلاثة أشكال مختلفة من السوار، كل منها مناسب لنشاط معين، إذ يمكنك اختيار سوار (Outdoor Loop) المناسب للمشي لمسافات طويلة، أو سوار Trail Loop المناسب للأنشطة الخارجية المختلفة، وسوار Ocean Band للسباحة والغوص، ويأتي كل سوار بثلاثة ألوان مختلفة.

أما بالنسبة إلى ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro فهي تأتي مع هيكل دائري الشكل مصنوع من التيتانيوم، وتتوفر بحجم واحد، وهو 45 ملم، وتتوفر بلونين هما: الرمادي والأسود.

يمكن لهذه الساعة تحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق، والبقاء في الماء الضحل لمدة 30 دقيقة. وتتمتع بحماية من الخدش بفضل الكريستال الياقوتي (Sapphire Crystal) الذي يغطي الشاشة.

الشاشة:

تضم ساعة 2 Apple Watch Ultra شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) بمقاس يبلغ 1.92 بوصة، وبدقة قدرها 410 × 502 بكسلًا، وتصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 3000 شمعة/ المتر المربع بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وهي بذلك تزيد بنسبة 50% عن الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد أكثر شاشات آبل سطوعًا على الإطلاق.

أما الشاشة في ساعة Galaxy Watch5 Pro فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس يبلغ 1.4 بوصة، وبدقة قدرها 450 × 450 بكسلًا، وهي مغطاة بطبقة من الكريستال الياقوتي (Sapphire crystal) لحمايتها من الخدوش، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

الأداء:

تعمل ساعة Apple Watch Ultra 2 بشريحة S9 الجديدة كليًا بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP). وتقدم هذه الشريحة الأكثر كفاءة من آبل تحسينات على مستوى النظام بالكامل ومزايا جديدة تمامًا، تشمل حركة الضغط بأصابعك مرتين لتنفيذ الإجراءات بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان.

تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2 بمحرك عصبي رباعي النوى يمكنه معالجة المهام أسرع مرتين مقارنة بطراز Apple Watch Ultra السابق. وتعمل هذه الساعة بنظام watchOS 10، وهو تحديث يشمل العديد من المزايا الجديدة.

أما ساعة Watch5 Pro فهي تعمل بمعالج (Exynos W920) من سامسونج بتردد قدره 1.18 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68)، وتأتي هذه الساعة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 1.5 جيجابايت. وتعمل بنظام Wear OS 4 المعتمد على واجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة Apple Watch Ultra 2 على بطارية تبلغ سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 72 ساعة.

أما ساعة Galaxy Watch5 Pro فهي تحتوي على بطارية تبلغ سعتها 590 ميلّي أمبير/ الساعة، وتستمر في العمل لمدة 80 ساعة، وستنخفض المدة إلى ما يقرب من 40 ساعة أو أقل عندما تبدأ باستخدام GPS وبث الموسيقى واستخدام المزيد من المزايا.

السعر:

تُباع ساعة Apple Watch Ultra 2 بسعر يبلغ 799 دولارًا، وتُباع ساعة Galaxy Watch5 Pro بسعر يبلغ 1529 ريالًا سعوديًا.