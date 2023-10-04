مراجعة لساعة Garmin Vivoactive 5

تُعد ساعة Garmin Vivoactive 5 أحدث ساعة ذكية في سلسلة ساعات Vivoactive التي تقدمها شركة (Garmin)، وهي سلسلة لم يضاف إليها طرازًا جديدًا منذ أربع سنوات. وتأتي ساعة Vivoactive 5 مع مجموعة مميزة من التحديثات الجديدة مقارنةً بالطرز السابقة. ولأول مرة في سلسلة Vivoactive، تختار الشركة شاشة من نوع AMOLED التي توفر ألوانًا واضحة ومشرقة بدلًا من شاشة من نوع MIP.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، إليك مراجعة لسماعات Garmin Vivoactive 5:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة Vivoactive 5 بمقاس واحد يعادل 42 مم مع شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 1.2 بوصة، ولم تعد الشاشة من نوع MIP كما في الطرز السابقة، وبدلًا من ذلك، تتميز ساعة Vivoactive 5 بشاشة من نوع (AMOLED) بدقة قدرها 390 × 390 بكسلًا، ومغطاة بزجاج ومحاطة بإطار مصنوع من الألومنيوم.

تحتوي ساعة Vivoactive 5 على زرين فقط، لذلك ستعتمد على الشاشة التي تعمل باللمس بشكل أكبر مقارنة بمعظم ساعات Garmin التي تأتي مع ثلاثة أو خمسة أزرار.

بشكل عام، الشاشة تمتاز بأنها سريعة الاستجابة، لكنها تتأثر برطوبة اليدين مثل العديد من الساعات الذكية الأخرى. من ناحية أخرى، تتميز الساعة أيضًا بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتضمن قوائم منظمة للتطبيقات والأنشطة الرياضية، وتحتوي على قائمة Recents للوصول إلى التطبيقات التي استخدمتها آخرًا بسهولة وسرعة.

المزايا الأساسية:

تحتوي ساعة Vivoactive 5 على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية، وتتبع اللياقة البدنية المتوفرة في معظم الساعات الذكية، كما تتضمن مزية (الكشف التلقائي عن القيلولة) automatic nap detection، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم، وتتبع تغير معدل ضربات القلب (HRV).

ومن المزايا الحديثة المضافة إلى هذه الساعة هي: (التقرير الصباحي) Garmin’s Morning Report، و(الملخص اليومي) Daily Summary، وقد أضافت Garmin أيضًا مزية وقت التعافي (Recovery Time)، بالإضافة إلى العديد من الملفات الرياضية الجديدة.

تحتوي هذه الساعة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، وتتميز Garmin Vivoactive 5 بأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف 5ATM، مما يعني أنها تتحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا.

البطارية والشحن:

تستمر بطارية ساعة Vivoactive 5 في العمل لمدة 11 يومًا في وضع الساعة الذكية (Smartwatch mode)، ولمدة خمسة أيام فقط في وضع التشغيل الدائم للشاشة (always-on display mode).

أما في وضع توفير البطارية (Battery Saver mode) فتستمر ساعة Vivoactive 5 في العمل لمدة تصل إلى 21 يومًا.

السعر:

تُباع ساعة Garmin Vivoactive 5 بسعر يبلغ 300 دولار، وتتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والكحلي، والبنفسجي.