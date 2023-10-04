مايكروسوفت تكشف عن تحديث ضخم لخدمة ون درايف

أعلنت مايكروسوفت رسميًا تحديثًا جديدًا ضخمًا لخدمة تخزين الملفات السحابية ون درايف OneDrive، ويشمل التحديث الجديد تحسينات في واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام وإضافة مزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما جاء عبر المدونة الرسمية للخدمة، فإن هذا التحديث الجديد يُعد الإصدار الثالث من الخدمة OneDrive 3.0، وهو يركز على نحو أساسي على تسهيل إيجاد الملفات المخزنة، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي في تخصيص تجربة الاستخدام واقتراح الملفات ذات الأهمية.

وأضافت مايكروسوفت قسم الملفات المشاركة Shared في ون درايف، حيث يمكن للمستخدمين معرفة الملفات التي شاركها معهم الأشخاص الأخرون وآلية مشاركتها، كما يوجد أيضًا قسم آخر جديد يُسمى “عرض الأشخاص People View”، الذي يتيح رؤية الملفات المشتركة مع أفراد آخرين.

وتتيح مايكروسوفت إمكانية تغيير لون المجلدات لتسهيل تمييزها، وكذلك إمكانية فتح الملفات بأي من التطبيقات المفضلة المثبتة على الحاسوب، كما تعمل على إضافة قسم آخر جديد مختص بعرض الصور ومقاطع الفيديو، وإمكانية إضافة ملفات للمفضلة، وتسهيل فرز الملفات بحسب نوعها، وغيرها من المزايا.

وأدمجت مايكروسوفت مساعدها الشخصي الجديد “كوبيلوت Copilot” المستند إلى الذكاء الاصطناعي على نحو عميق داخل خدمة ون درايف، من أجل تسهيل الوصول إلى الملفات عبر البحث المتقدم باللغة الطبيعية والبحث السياقي عن الملفات، وعرض ملخص للملفات دون الحاجة إلى فتحها، واقترح خطوات تالية لتنفيذها مثل إنشاء مجلد أو اقتراح المشاركة مع أشخاص بعينهم، وغيرها من المزايا، وسيكون مساعد كوبيلوت Copilot متاحًا في ون درايف بحلول نهاية العام الجاري لمشتركي مايكروسوفت 365.

وتخطط مايكروسوفت لإطلاق المزيد من المزايا الجديدة خلال العام المقبل، ومنها وضع عدم الاتصال Offline Mode للوصول إلى الملفات في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت.