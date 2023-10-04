مايكروسوفت تجلب مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى Bing
مايكروسوفت تجلب مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى Bing
أخبار الإنترنت

مايكروسوفت تجلب مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى Bing

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أعلنت شركة مايكروسوفت طرح نموذج تحويل النص إلى صورة DALL-E 3 لجميع مستخدمي Bing، حيث يتوفر الآن نظام الذكاء الاصطناعي مجانًا في Bing Chat و Bing Image Creator.

ويعتمد DALL-E 3 على نماذج DALL-E السابقة، حيث يولد الصور من المطالبات النصية التي تصفها مايكروسوفت بأنها واقعية ومبدعة.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد يقدم تحسينات تعمل على تحسين الجودة الشاملة للصور وتفاصيلها، إلى جانب الدقة الإضافية للأيدي البشرية والوجوه والنصوص.

وطرحت مايكروسوفت في الأسبوع الماضي الإصدار الأحدث من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Bing Enterprise، مع أنه أصبح متاحًا الآن لجميع المستخدمين.

ويحصل Bing على إمكانية الوصول إلى DALL-E 3 حتى قبل أن يحصل ChatGPT على إمكانية الوصول، حيث من المقرر أن يحصل مستخدمو ChatGPT الذين يدفعون هذا الشهر على إمكانية الوصول إلى DALL-E 3.

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ومن المرجح أن يصبح محرك بحث مايكروسوفت بمنزلة أداة إنشاء الصور الشائعة لفترة من الوقت، حيث يستفيد الأشخاص من هذه التقنية في الرسوم التوضيحية ومحتوى الوسائط الاجتماعية والخلفيات والمزيد.

ويعد DALL-E 3 الإصدار الثالث من نموذج إنشاء الصور الخاص بشركة OpenAI، وهو مصمم ليكون سهلًا في الاستخدام.

ويتكامل DALL-E 3 مع Bing Chat و ChatGPT، لذا يمكنك إنشاء صورك وتحسينها من خلال التحدث مع روبوت الدردشة بدلًا من محاولة تحسين مطالبتك.

وأضافت OpenAI أدوات أمان جديدة في DALL-E 3، حيث لا يعيد النموذج إنشاء صور لشخصيات عامة، كما لا يولد صور تحض على الكراهية.

وتضيف مايكروسوفت علامات مائية في كل صورة لتعريفها على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن جميع الصور المولدة بواسطة Bing Image Creator العلامة المائية الرقمية غير المرئية المتوافقة مع مواصفات C2PA، حيث توفر معلومات حول وقت إنشاء الصورة وتاريخها وتتحقق من مصدرها.

كما أنشأت نظامًا خاصًا للإشراف على المحتوى يلتزم بشروط خدمة Bing وإرشادات المجتمع ويستبعد الصور التي تحتوي على العري أو العنف أو خطاب الكراهية أو الأنشطة غير القانونية.

وتخطط مايكروسوفت لاستخدام تقنية DALL-E خارج Bing، حيث إنها تطور أداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسام تسمى Paint Cocreator، التي تجلب بدورها نموذج DALL-E إلى ويندوز.

وبغض النظر عن توليد الصور وفقًا للمطالبات، يقدم النموذج أيضًا اقتراحات بشأن التعديلات والإضافات المناسبة للصورة. وتشجع مايكروسوفت المستخدمين على تقديم مطالبات نصية مفصلة للحصول على نتائج دقيقة من DALL-E 3.

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