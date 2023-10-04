كل ما تود معرفته عن هاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

بعد إعلان سامسونج هاتفها الجديد (جالاكسي إس23 إف إي) Galaxy S23 FE اليوم، لاحظنا أن التفاصيل الخاصة به تحتاج إلى مقالٍ منفصل لكي تطلع على كامل ميزاته ومواصفاته بدقة، وهنا يأتي دورنا لنأخذكم بجولةٍ مع هذا الهاتف الجديد.

المواصفات:

يتميز هاتف (جالاكسي إس23 إف إي) بقدومه من سلسلة FE كما هو الحال مع هاتف جالاكسي إس21 إف إي، لكن الفرق هنا قدومه بمواصفاتٍ أعلى تقريبًا وذلك في حالة استثنينا الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة ميجابكسل أقل.. سنتحدث عن ذلك لاحقًا.

يعمل هذا الهاتف بشريحة Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 من الجيل الأول – أُطلقت في ديسمبر 2021 – المصنوعة بدقة 4 نانومتر والقادمة مع ثماني نوى – إذ تضم نواة Cortex-X2 واحدة، وثلاث نوى Cortex-A710، وأربع نوى Cortex-A510 – و 8 خيوط بتردد 3000 ميجاهرتز.

توزيع التردد كان على الشكل التالي: Cortex-X2 بتردد 3000 ميجاهرتز، وCortex-A710 بتردد 2500 ميجاهرتز، وCortex-A510 بتردد 1800 ميجاهرتز. طبعًا جميع النوى هذه تستفيد من الذاكرة المخبأة من المستوى الثالث بحجم 6 ميجابايت، أما المعالج الرسومي فهو يعتمد على Adreno 730 الأكثر قوة من الإصدار القديم Adreno 660 بحوالي 30%.

هل يمكن أن نشهد هاتف جالاكسي إس23 إف إي بشريحةٍ مختلفة في بعض الدول؟ نعم، سيعتمد على الأغلب شريحة Exynos 2200 المصنوعة بدقة 4 نانومتر.

يضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وLTE وتقنية الاتصال اللاسلكي Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6E وNFC.

الشاشة والتصميم:

إن تحدثنا أولًا عن الشاشة ستجد أنها تتمتع بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.4 بوصات، وبدقة عرض 2,400×1,080 بكسلًا، ومعدل تحديث 120 هرتزًا، الملاحظ أن حواف الشاشة لا تبدو مشابهةً لما رأيناه مع جالاكسي إس23 الفئة عليا إلا أنها بالمحصلة تبدو جميلة وجيدة ونسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى 83.2% بينما معدل السطوع يبلغ 1450 شمعة في المتر المربع، مع 403 بكسل لكل بوصة.

من ناحية القياس يأتي الهاتف بأبعاد 76.5 × 158 × 8.2 ملم ووزنه لا يتجاوز 209 جرامًا، أما من ناحية التصميم لهيكل الهاتف نلاحظ وضع زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن ومكبر الصوت ومنفذ USB-C والميكروفون في الجانب الأسفل، مع التنويه أن جسد الهاتف من الخارج والداخل تم صنعه من مواد معادة التدوير حيث تُحب سامسونج أن تؤكد على هذه النقطة دائمًا مع الإشارة أن حواف هيكل الهاتف مصنوع من الألمنيوم. سيدعم الهاتف نفس معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار حتى تكون مطمئنًا من أن الغبار أو رُذاذ الماء لن يضُر هاتفك.

الكاميرا

من الجهة الخلفية للهاتف نرى اختيار سامسونج لثلاث كاميرات أولهم العدسة الرئيسية الواسعة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وزاوية رؤية 84 درجة وهي تمتاز بتقنية الضبط التلقائي للتركيز (PDAF) وتثبيت الصورة البصرية (OIS)، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وزاوية رؤية 123 درجة، وأخيرًا عدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وزاوية رؤية 32 درجة وتقريب بصري بمعدل يصل إلى x3. طبعًا فلاش LED الموجود في الخلف تم وضعه بين الكاميرا الأولى والثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تعتمد على عدسة بدقة 10 ميجابكسل وزاوية رؤية 80 درجة ليشير بوضوح إلى تراجع قناعة سامسونج عن استخدام دقة 32 ميجابكسل التي رأيناها مع هاتف جالاكسي إس21 إف إي الذي صدر عام 2022، بشكل عام تدعي سامسونج أن هذا الهاتف سيكون اختيارًا ممتازًا كهاتف لإنشاء المحتوى أي أن الكاميرا الخاصة به لن تخذلك بل ستقدم التجربة المنتظرة.

البطارية:

هذه المرة لم تكذب التسريبات فهي قد أشارت فعلًا حصول هاتف جالاكسي إس23 إف إي على بطارية ليثيوم أيون سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وهذا يعني إمكانية أن يعمل الهاتف ليومٍ كامل تقريبًا. أما فيما يتعلق بالشحن ستكون مخيرًا بين الشحن السلكي بقوة 25 واط ليسمح لك بشحن الهاتف من 0% حتى 50% خلال 30 دقيقة فقط، أو الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

نظام التشغيل:

وفقًا لسامسونج أكدت ان هذا الهاتف سيعمل على واجهة One UI 5.1 المعتمدة على نظام أندرويد 13، التوقع قبل الإطلاق كان يشير إلى أن جالاكسي إس23 إف إي سيتمتع بواجهة One UI 6 الحديثة ونظام أندرويد 14، مع ذلك لا داعي للقلق لأن التحديث القادم في وقت لاحق لهذا الهاتف سيمنحك الترقية التي تريدها نحو أندرويد 14. كما ستحصل على دعم سوفت وير شامل من خلال 4 تحديثات لنظام التشغيل مع 5 سنوات من التحديثات الأمنية والإصلاحات المهمة التي قد يحتاج الهاتف لترقيتها لتفادي حدوث أي مشكلة.

التوفر والسعر:

بالنسبة للسعر سيتاح هذا الهاتف الذكي بسعر يبدأ من 599.99 دولارًا للإصدار القادم بحجم ذاكرة 128GB بينما إصدار 256GB سيكون أعلى من ذلك بقليل ربما 659.99 دولارًا. من ناحية الألوان سيطرح هذا الهاتف بتشكيلة من 6 ألوان وهي: النعناع، ​​والكريمي، والجرافيتي، والأرجواني، والنيلي، واليوسفي، لكن كل من اللون النيلي و اليوسفي سيُتاح بشكل حصري على موقع سامسونج بينما الألوان الباقية متاحة لدى أغلب تجار التجزئة ومواقع الشراء وشركات الاتصال. هاتف جالاكسي إس23 إف إي سيتاح للبيع بتاريخ 5 أكتوبر في بعض المناطق لكنه سيكون متاحًا للجميع حول العالم بتاريخ 26 أكتوبر.