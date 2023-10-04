فيفو تكشف عن هاتفها الجديد V29 Pro

كشفت شركة فيفو عن العضو الرابع في عائلة V29، حيث يتميز الهاتف الجديد V29 Pro بكاميرا إضافية ومعالج أسرع مقارنة بالعضو السابق ضمن العائلة V29، كما أنه يمثل ترقية مقارنة بالهاتف الصادر في وقت سابق من هذا العام V27 Pro.

ويمتلك هاتف V29 Pro كاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابكسل متضمنة عدسة تكبير بقدرة 2x يمكنها التركيز على الأهداف على بعد بين نصف متر ومترين مع مستشعر IMX663 من سوني للتركيز التلقائي الثنائي النواة لكل بكسل، مما يساعده في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتعد الكاميرا الرئيسية هي نفسها الموجودة في V29 و V27 Pro، وهي تحتوي على مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS. كما أن الكاميرا الفائقة الاتساع هي نفسها أيضًا، وهي وحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ولا يزال Smart Aura Light موجودًا، وهو عبارة عن فلاش LED على شكل حلقة قطرها 15.6 مم يوفر سطوعًا أعلى بنسبة 36 في المئة مقارنة بالجيل السابق، ويضبط هذا الفلاش درجة حرارة اللون وفقًا للضوء المحيط، مما يضمن أن تبدو الصور في أفضل حالاتها دائمًا.

وكما هو الحال بالنسبة لسلسلة V، توجد كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة إلى حد ما بزاوية 92 درجة مع ضبط تلقائي للصورة والتركيز البؤري التلقائي بالعين الذي يضمن التركيز دائمًا على وجهك.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 الذي يوفر أداءً أعلى مقارنة بمعالج Snapdragon 778G، وخاصة في مجال وحدة معالجة الرسوميات. وزودت فيفو الهاتف ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

ويتميز الجهاز بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1260×2800 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع مع تعتيم PWM العالي التردد.

ويحتفظ الجهاز بمظهره النحيف، حيث يبلغ سمكه 7.46 ملم، وينحني الزجاج الأمامي بزاوية 55 درجة، مما يترك إطارًا يبلغ سمكه على الجانبين 2.4 ملم.

ويتوفر الهاتف بإصدارين، أحدهما بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقابل 480 دولارًا، والآخر بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقابل 515 دولارًا، وكلاهما مزودان بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على فتحات SIM مزدوجة، مع أنه لا توجد فتحة microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية. وتشتمل العلبة على كابل USB-C ومحول FlashCharge بقدرة 80 واط، بالإضافة إلى حافظة واقية وواقي شاشة مثبت سابقًا.