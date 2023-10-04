سبوتيفاي تتيح لمشتركيها 150 ألف كتاب صوتي

كشفت سبوتيفاي عن الخطوة التالية لمستقبل خدمتها للكتب الصوتية خلال حدث استضافته في مكاتبها في نيويورك، حيث أعلنت الشركة أنها توفر الآن لمشتركي Spotify Premium إمكانية الوصول إلى مجموعة فرعية من قائمة الكتب الصوتية دون رسوم إضافية بإجمالي 150 ألف عنوان.

وتطلق الشركة الخدمة مبدئيًا في المملكة المتحدة وأستراليا بدءًا من الآن مع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة، على أن تصل لاحقًا إلى المزيد من الأسواق.

وقالت الشركة: “تتمتع الكتب الصوتية اليوم بلاعب مهيمن كبير. وكما هو الحال في البودكاست، نعتقد أن عددًا أكبر من المستهلكين يرغبون في استهلاك الكتب الصوتية ويريدون الاستماع إليها، ونحن متحمسون جدًا لأن نكون قادرين على تقديم جميع الأدوات التي أنشأناها للمبدعين والمستهلكين على حد سواء لتمكين المزيد من اكتشاف هذه الكتب الصوتية للعالم أجمع”.

وأطلقت سبوتيفاي في شهر سبتمبر 2022 الكتب الصوتية للمرة الأولى في الولايات المتحدة مع قائمة تضم 300 ألف عنوان قبل توسعها في وقت لاحق من العام إلى الأسواق الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية ووصولها في أوائل عام 2023 إلى كندا، وذلك من خلال استحواذها على موزع الكتب الصوتية الرقمية Findaway.

وروجت الشركة بعد ظهور الخدمة للمرة الأولى في العام الماضي لإمكانية الاستفادة من السوق المتنامية، مشيرة إلى أن الكتب الصوتية كانت تمثل بين 6 في المئة و 7 في المئة من السوق الأوسع للكتب، مع أن الفئة كانت تنمو سنويًا بنسبة 20 في المئة.

ولم يكن استخدام خدمة سبوتيفاي سلسًا بالنسبة للمستهلكين لأن الشركة حاولت التغلب على قواعد متاجر التطبيقات فيما يتعلق بعمليات الشراء داخل التطبيق من خلال مطالبة المستخدمين بشراء الكتب الصوتية من موقعها الإلكتروني لتشغيلها في تطبيقها.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الشركة من توجيه العملاء إلى موقعها الإلكتروني بسبب قواعد مكافحة التوجيه الخاصة بمتاجر التطبيقات، التي تمنع مطوري التطبيقات من الإشارة إلى الوسائل البديلة للدفع خارج آليات الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات.

وأصبح الآن الاستماع إلى الكتب سهلًا بالنسبة للمستخدمين مع إمكانية الوصول إلى الكتب الصوتية بصفتها جزءً من اشتراك Spotify Premium، حيث تتضمن قائمة الكتب الصوتية للشركة 300 ألف عنوان، مع أن نصفها فقط متاح من خلال الاشتراك.

ويمكن للمشتركين قراءة أي عدد يريدونه من الكتب، مع أن الخدمة محدودة بمدة زمنية تبلغ خمس عشرة ساعة شهريًا، ويستطيع المستخدمون شراء المزيد من الوقت عبر الدفع مقابل عشر ساعات إضافية. وتقدم سبوتيفاي توصيات تحريرية للمستخدمين بالإضافة إلى اقتراحات خاصة بناءً على أذواق المستخدمين.