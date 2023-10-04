سامسونج تلجأ إلى تخفيض إنتاج شرائح الذاكرة لوقف الخسائر

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب نيوز) Yonhap News بأنه من المتوقع أن تُخفِّض سامسونج عجزها في الشرائح في الربع الثالث، ويرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى التخفيض المستمر في إنتاج الشرائح.

وخفَّضت شركة سامسونج، التي تأتي في المرتبة الأولى عالميًا في صناعة شرائح الذاكرة، إنتاجها من الشرائح في وقت مبكر من هذا العام، وانضمت متأخرة إلى نظيراتها من أمثال شركة (إس كي هينيكس) SK hynix، وشركة (مايكرون تكنولوجي) Micron Technlogy، التي بدأت خفض الإنتاج في أواخر العام الماضي، لحل تخمة العرض المستمرة.

ويتوقع المحلل (كيم دونج وون) من شركة (كي بي سيكيوريتي) KB Securities أن يتكبد قسم حلول الأجهزة التابع لشركة سامسونج، الذي يُشرف على أعمال الشرائح، خسائر قدرها زهاء 4 تريليونات وون (2.96 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث، أي أقل من 4.35 تريليونات وون (2.96 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني.

وقال المحلل إن سامسونج رفعت خفض إنتاجها منذ النصف الثاني إلى 30 في المئة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، و40 في المئة لذواكر NAND Flash، من 20 في المئة و30 في المئة، على التوالي في النصف الأول.

وسجّل قسم حلول الأجهزة التابع لشركة سامسونج خسارة تشغيلية قدرها 4.6 تريليونات وون في الربع الأول، وهي أول خسارة مالية للقسم منذ 14 عامًا، مع نمو مخزونات الشرائح على نحو ملحوظ وسط تراجع الطلب العالمي. وقبل ذلك سجّل القسم خسائر في الربع الأول من عام 2009.

وقال (تشوي بو يونج)، المحلل في شركة (كيوبو) Kyobo للأوراق المالية، إنه في حين أن تخفيض الإنتاج، وأكثر ديناميكيات العرض والطلب توازنًا بدأت تعزيز أسعار شرائح الذاكرة، فإن الأسعار الثابتة المرتفعة للتعامل مع منشآت التصنيع الخاملة أثرت أيضًا في الأرباح.

وقال (جريج روه)، رئيس قسم الأبحاث في (هيونداي موتور سيكيوريتيز) Hyundai Motor Securities إن خفض إنتاج سامسونج كان له تأثير «ضئيل» حتى الآن، كما أن ارتفاع تكاليف الاستهلاك الناجم عن تكثيف خط إنتاج الشرائح الجديد في (بيونجتايك كامب) Pyeongtaek Campus قد أدى إلى تآكل الأرباح. وقدّر المحلل خسارة قسم حلول الأجهزة بالمثل بنحو 3.6 تريليونات وون.

وقالت (ترندفورس) TrendForce في وقت سابق من هذا الشهر إن سامسونج اتخذت «خطوة حاسمة» لخفض إنتاج NAND Flash بنسبة 50 في المئة للتعامل مع التراجع المستمر في الطلب، وهو ما يُرجَّح أن يساعد في استقرار أسعار الشرائح وتعزيز الطلب في الأشهر المقبلة.

وأضافت: «من المرجح أن يكون لتخفيضات الإنتاج الصارمة التي قامت بها سامسونج تأثير مضاعف وهو زيادة محتملة في أسعار منتجاتها الأساسية».