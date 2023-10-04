سامسونج تكشف عن قرص SSD T9 بسرعة نقل مضاعفة

كشفت سامسونج رسميًا عن قرص التخزين المحمول SSD T9، الذي يلي الإصدار السابق الشهير T7.

ويوفر قرص SSD T9 الخارجي سرعة نقل بيانات مضاعفة بالإضافة إلى تصميم جديد، وسعات تخزينية كبيرة.

ويتميز قرص سامسونج الجديد بدعم معيار USB 3.2 Gen 2×2، الذي يوفر سرعة قراءة وكتابة متتابعة للبيانات تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية.

وللحفاظ على درجة حرارة ملائمة ومنع السخونة الزائدة في أثناء نقل البيانات بسرعة عالية، أضافت سامسونج نظام الواقي الحراري الديناميكي Dynamic Thermal Guard للتحكم في درجة الحرارة.

ويأتي قرص سامسونج SSD T9 بحجم مماثل لحجم البطاقة الائتمانية، كما يتميز بخطوط قطرية منحنية وأنماط كربونية عكسية على السطح، مما يوفر ملمسًا يشبه القماش كالمحافظ الفاخرة.

وتقول سامسونج إن القرص مقاوم للسقوط لمسافة تصل إلى ثلاثة أمتار، ولا يوجد تصنيف واضح لمقاومة الماء مثل الإصدار السابق SSD T7 Shield، علمًا بأن سامسونج تقدم ضمانًا لمدة خمس سنوات على القرص الجديد.

ويعمل القرص بنظام التشغيل Magician Software 8.0 من سامسونج الذي يعرض مقاييس الأداء وميزات الأمان المضافة وتحديثات البرامج الثابتة، وفحص حالة القرص في الوقت الفعلي، كما يحتوي القرص على تشفير من نوع AES 256، ويعمل مع مختلف أنظمة التشغيل.

ويتوفر القرص بثلاث سعات تخزينية مختلفة: تيرابايت بسعر 140 دولارًا، و 2 تيرابايت بسعر 240 دولارًا، و 4 تيرابايت بسعر 440 دولارًا، وسيتوفر القرص في الأسواق العالمية بدايةً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.