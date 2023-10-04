سامسونج تعلن رسميًا Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Buds FE

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء إلى جانب الهاتف الذكي (جالاكسي إس23 إف إي) Galaxy S23 FE، سلسلة الحواسيب اللوحية (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز إف إي) Galaxy Buds FE.

وتتضمن سلسلة الحواسيب اللوحية جهازين، هما: (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE بمقاس 10.9 بوصات، و(جالاكسي تاب إس9 إف إي بلس) Galaxy Tab S9 FE+ بمقاس 12.4 بوصة.

ويأتي كلا الطرازين مع خيار يدعم شبكات واي فاي فقط، أو دعم إضافي لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم الحاسوبان اللوحيان الجديدان شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بدقة +FHD ومعدل تردد قدره 90 هرتزًا.

ويأتي الجهازان مع تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster التابعة لشركة سامسونج لتحسين العرض في البيئات الخارجية، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية الصوت (دولبي آتموس) Dolby Atmos.

ويدعم طرازا حاسوب (جالاكسي تاب إس9 إف إي) كلاهما مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وهما يأتيان مع القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen المقاوم للماء والغبار أيضًا.

وتستخدم سامسونج في الحاسوبين الجديدين شريحة (إكسينوس 1380)، ويقدم (جالاكسي تاب إس9 إف إي) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، في حين يقدم (جالاكسي تاب إس9 إف إي بلس) ذاكرة بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت في كلا الطرازين مع دعم توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يتمتع كلا الحاسوبين بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وهناك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل في (جالاكسي تاب إس9 إف إي)، أما الطراز الأكبر فهو يقدم كاميرا خلفية إضافية بالدقة ذاتها، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

ويقدم (جالاكسي تاب إس9 إف إي) بطارية بسعة 8,000 ميلي أمبير في الساعة، وتصل السعة إلى 10,000 ميلي أمبير في الساعة في (جالاكسي تاب إس9 إف إي بلس)، وتدعم البطارية في كلا الطرازين الشحن باستطاعة 45 واطًا.

ويتوفر حاسوبا (جالاكسي تاب إس9 إف إي) بأربعة ألوان، هي: الأخضر، والفضي، والرمادي، والبنفسجي.

أما السعر، فهو يبدأ من 529 يورو لحاسوب (جالاكسي تاب إس9 إف إي)، ومن 699 يورو لحاسوب (جالاكسي تاب إس9 إف إي بلس)، وذلك لخيار (واي فاي) في كلا الحاسوبين، أما خيار 5G فهو يضيف إلى السعر 100 يورو أخرى.

وفيما يتعلق بـ (جالاكسي بدز إف إي) Galaxy Buds FE، فهي تُعدّ أرخص سماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج، إذ يبدأ سعرها من 109 يورو فقط.

وتوفر سماعات الأذن اللاسلكية تقنية إلغاء الضوضاء النشط، وإمكانية الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2 مع التبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة، وما يصل إلى 21 ساعة من إجمالي وقت التشغيل مع علبة الشحن الخاصة بها.

وتدعم السماعات برامج الترميز الصوتية AAC وSBC، وتوفر عناصر تحكم مدمجة باللمس. وتحتوي كل سماعة أذن على 3 ميكروفونات؛ اثنان منها خارجيان وواحد في الداخل.

ويبلغ عمر البطارية قرابة ست ساعات من وقت التشغيل مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط، وهو قد يمتد إلى 21 ساعة مع علبة الشحن. وتأتي (جالاكسي بدز إف إي) باللونين الجرافيتي والأبيض.