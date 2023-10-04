سامسونج تعلن رسميًا هاتفها Galaxy S23 FE … عاجل

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن تشكيلة Fan Edition جديدة من أجهزتها تشمل: الهاتف الذكي (جالاكسي إس23 إف إي) Galaxy S23 FE، والحاسوب اللوحي (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز إف إي) Galaxy Buds FE.

وحصل هاتف (جالاكسي إس23 إف إي) على عدد من الترقيات مقارنة بسلفه (جالاكسي إس22 إف إي)، خاصةً فيما يتعلق بالشريحة والكاميرا، ومع ذلك لا يزال أدنى من هواتف (جالاكسي إس23) الرائدة التي أُطلقت في وقت سابق من العام الحالي، أو حتى هاتف (جالاكسي إس22بلس) Galaxy S22 Plus.

ولم تكشف سامسونج عن نوع شريحة الهاتف الجديد، ولكنه اكتفت بالقول: «معالجة متقدمة بدقة 4 نانومتر»، وهذا يعني أن الهاتف قد يحتوي إما شريحة (سنابدراجون 8 الجيل 1) أو (إكسينوس 2200)، وذلك وفقًا للسوق الذي يُباع فيه الهاتف.

ويقدم (جالاكسي إس23 إف إي) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت بدون إمكانية التوسعة.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فقد شهدت الكاميرا الرئيسة ترقية لتأتي بدقة 50 ميجابكسل مقارنةً بدقة 12 ميجابكسل في (جالاكسي إس22 إف إي).

ومع ذلك، تأتي الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 10 ميجابكسل مع زاوية 123 درجة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 3x.

تجدر الإشارة إلى أن الكاميرا الأمامية شهدت تراجعًا في الدقة، فبعد جيلين من تقديم كاميرا بدقة 32 ميجابكسل بكسل، تأتي كاميرا هاتف (جالاكسي إس23 إف إي) بدقة 10 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف، الذي يزن 209 كج ويأتي بسماكة 8.2 ملم، شاشة مستوية من نوع (دايناميك أمولد 2إكس) Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.4 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا، ومعدل تردد يصل إلى 120 هرتزًا.

وصُنع جسم الهاتف وأجزاؤه الداخلية من مواد معادة التدوير قبل الاستهلاك، مثل: الألمنيوم، والزجاج، ومواد معادة التدوير بعد الاستهلاك، مثل: البلاستيك.

وعلى غرار هواتف سامسونج الرائدة، فإن هاتف (جالاكسي إس23 إف إي) يأتي مع أربعة تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، مع العلم أن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) OneUI 5.1 الخاصة بسامسونج والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ويمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة (سامسونج كير بلس) Samsung Care Plus للحصول على إصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

ومع أن الهاتف الجديد أكبر حجمًا من سابقه، فإنه لا يزيد من سعة البطارية، التي تظل عند 4,500 ميلي أمبير في الساعة، ويظل الشحن السلكي بالمثل عند استطاعة 25 واطًا، تقول سامسونج إنها كافية لشحن البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة في غضون 30 دقيقة فقط، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي.

هذا، وسوف تطرح سامسونج هاتف (جالاكسي إس23 إف إي) للبيع اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، الموافق 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا.