رسميًا: إن كنت تمتلك الإصدارات التالية من ويندوز فلن يعود بإمكانك التحديث

عندما أطلقت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015؛ أتاحت خيار الترقية المجانية إليه لجميع مستخدمي نظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8، وهم كانوا الغالبية العظمى من قاعدة مستخدمي النظام حينئذ.

وقد أرادت مايكروسوفت في ذلك الوقت تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى الإصدار الأحدث من ويندوز وقتها.

ولكن انتهى عرض الترقية المجانية هذا رسميًا في يوليو 2016، حيث لم تعد تظهر إشعارات الترقية في الحواسيب التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 7 و8.

وقد لاحظ المستخدمون بسرعة وقتها أنه لا يزال من الممكن الترقية إلى نظام ويندوز 10 من نظام ويندوز 7 أو 8.1 من خلال موقع مايكروسوفت والحصول على مفتاح ترخيص بدون أي تكلفة لتنشيط الإصدارات المماثلة من نظام ويندوز 10، واستمرت هذه العملية حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

إذ أنهت مايكروسوفت الآن رسميًا خيار الترقية المجانية إلى نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11 من إصدارات ويندوز القديمة ويندوز 7 و 8، وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي إزالة مسار التثبيت المخصص للترقية المجانية في ويندوز 7 و 8.

ويعني ذلك؛ أنه إذ كان حاسوبك يعمل بإصدار ويندوز 7 أو 8 حتى الآن، فلم يعد بإمكانك التحديث إلى ويندوز 10 أو 11 مجانًا، وينبغي شراء الإصدار الجديد إذ كان جهازك يلبي متطلبات النظام الجديد، وإذا لم يكن كذلك، فينبغي شراء جهاز جديد.

تؤثر هذه التغييرات فقط في الترقيات الجديدة للنظام، لذلك إذا استخدمت مفتاح الترخيص بالفعل لتنشيط نظام التشغيل ويندوز 10 أو 11 في جهازك فسيظل النظام الجديد يعمل في حاسوبك، لأن عمليات التنشيط هذه تحولت بالفعل إلى تراخيص رقمية لتنشيط الجهاز.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أوقفت الدعم للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows 8.1 منذ 10 يناير 2023، وهذا يعني أن الشركة لن تقدم لتلك الحواسيب الدعم التقني لأي مشكلة، ولن تقدم لها أي تحديثات بما فيها: تحديثات الأمان، ويعني ذلك أنك ستظل قادرًا على استخدام الحاسوب الذي يعمل بهذا الإصدار، ولكنه أصبح عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

إنهاء بيع تراخيص نظام ويندوز 10:

توقفت شركة مايكروسوفت نهائيًا عن بيع تراخيص نظام ويندوز 10 من خلال موقعها الإلكتروني، اعتبارًا من 31 يناير /كانون الثاني 2023، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم إصدارات النظام ستتوقف عن تلقي التحديثات الأمنية حتى نهاية الدعم الرسمي في 14 أكتوبر 2025.

لذلك من الأفضل أن تسارع إلى ترقية نظام التشغيل في حاسوبك إلى إصدار ويندوز 11، وإذا كنت تفكر في شراء حاسوب جديد فينبغي أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، أو على الأقل يعمل بنظام ويندوز 10 ويلبي متطلبات النظام الجديد.

وإذا فكرت في شراء حاسوب بدون نظام تشغيل، فيمكنك شراء إصدار (Windows 11 Home) من مايكروسوفت بسعر 139 دولارًا.

الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11:

أكدت مايكروسوفت أن مستخدمي نظام ويندوز 10 لا يزال بإمكانهم الترقية إلى ويندوز 11 مجانًا، طالما أن أجهزتهم متوافقة وتلبي متطلبات الترقية.

تقدم مايكروسوفت عدة طرق لتنزيل نظام ويندوز 11 يدويًا، منها: استخدام تطبيق (Installation Assistant) الذي يتيح لك تنزيل النظام وتثبيته كترقية من خلال قسم تحديث ويندوز (Windows Update) في الإعدادات، أو استخدام (أداة إنشاء وسائط ويندوز 11) التي تعمل على أتمتة عملية إنشاء محرك تثبيت USB قابل للتمهيد، أو تنزيل ملف ISO للتثبيت.

ولمعرفة متطلبات الترقية إلى نظام ويندوز 11، وكيفية الترقية، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 مجانًا؟“