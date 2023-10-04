جوجل تكشف رسميًا عن ساعتها الذكية بكسل وتش 2 .. عاجل

كشفت جوجل رسميًا عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية “بكسل وتش 2” والتي تأتي بتصميم يشبه الجيل الأول لكن مع بعض التحسينات في المواصفات وعمر البطارية.

وتحمل ساعة Google Pixel Watch 2 تصميمًا دائريًا مع شاشة أوليد بقياس 1.2 إنش بدقة 384 × 384 بكسل، وهي دقة أقل مقارنةً بالجيل الأول، مما ساعد في تقليل استهلاك الطاقة من البطارية.

وتعمل ساعة جوجل بكسل وتش 2 بذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت، ومعالج “سنابدراجون +W5 جين 1″، وهو معالج مخصص للأجهزة القابلة للارتداء ومصنّع بتقنية معالجة قدرها 4 نانومتر، ما يجعله موفرًا للطاقة أيضًا مقارنة بمعالج إكسينوس 9110 في الإصدار السابق.

وتحتوي الساعة على بطارية بسعة 306 ميلي أمبير، وتقول جوجل إنها يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة كاملة مع تشغيل خاصية الشاشة الدائمة Always On Display، كما تدعم خاصية الشحن السريع، حيث تدوم البطارية لمدة 12 ساعة عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط.

ولا يختلف الجيل الثاني من الساعة عن سابقه، فهي لا زالت بقياس 41 ميليمترًا، ومصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره كاملًا، وهي مغطاة بزجاج حماية أقوى.

وتعمل الساعة بنظام التشغيل الجديد Wear OS 4 مع العديد من التحسينات في الواجهة، وأبرزها وجوه جديدة بتصميمات مختلفة.

وتستطيع الساعة تتبع النشاط البدني على نحو دقيق، وقياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة جودة النوم ودرجة التوتر العصبي، ودرجة حرارة الجلد، وغيرها.

ولا تحتوي الساعة على خاصية التخطيط الكهربي للقلب ECG كالساعات المنافسة من آبل وسامسونج.

وتحتوي الساعة على خاصية “مشاركة الطوارئ” التي ترسل موقعك الجغرافي لجهات الاتصال الموثوقة التي يحددها المستخدم سلفًا، كما يحصل المستخدمون على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة Fitbit بريميوم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء البدني وتقديم الإرشادات.

وتتيح جوجل ساعتها الجديدة بكسل وتش 2 بعدة ألوان، منها الفضي والذهبي والأسود، كما تدعم خاصية مقاومة الماء بمعيار 5ATM/IP68.

وتطرح جوجل الساعة بسعر 350 دولارًا للنسخة العادية، و 400 دولارٍ للنسخة التي تدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.