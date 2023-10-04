جوجل تكشف رسمياً عن هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو .. عاجل

كشفت جوجل رسميًا عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية: بكسل 8 وبكسل 8 برو مع تحسينات في المواصفات وإضافات مميزة مرتبطة بنظام التشغيل والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هاتف بكسل 8 برو بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع LTPO أوليد بدقة +QHD، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 2400 شمعة، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس فيكتوس 2، أما إصدار بكسل 8 فيأتي بشاشة قياسها 6.2 إنشات بدقة +FHD، مع درجة سطوع تبلغ 2000 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا أيضًا.

ويعمل كلا الهاتفين بمعالج Tensor G3 المصنوع بتقنية معالجة قدرها 4 نانومتر من سامسونج، ويحتوي المعالج على تسع أنوية: واحدة بمعمارية Cortex-X3، وأربعة بمعمارية Cortex-A715، وأربعة أخرى بمعمارية Cortex-A510.

ويتوفر هاتف جوجل بكسل 8 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعتي تخزين قدرهما 128 و 256 جيجابايت، في حين يتوفر هاتف بكسل 8 برو بذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت وسعات تخزينية مساحتها 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويحتوى الهاتفان على الكاميرا الخلفية الاساسية نفسها، وهي بدقة 50 ميجابكسل بتقنية التركيز التلقائي الثماني Octa-PDAF، والتركيز التلقائي الليزري، وخاصية التثبيت البصري OIS.

وأضافت جوجل كاميرا ثانية واسعة المجال في هاتف بكسل 8 دقتها 12 ميجابكسل، كما أضافت كاميرا مماثلة في إصدار برو، لكن بدقة 48 ميجابكسل.

وتختص جوجل هاتف بكسل 8 برو بكاميرا ثالثة دقتها 48 ميجابكسل للتكبير البصري حتى 5 مرات، وكذلك التكبير الرقمي العالي الدقة حتى 30 مرة.

وتوفر جوجل مجموعة من المزايا الجديدة لتعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل تشوه الصور، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها، وتحسين الصور بعد التقاطها، بالإضافة إلى خاصية الإعدادات اليدوية الاحترافية في إصدار برو.

ويحمل الهاتفان الكاميرا الأمامية نفسها، وهي بدقة 10.5 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وزاوية تصوير تبلغ 95 درجة.

ويضم هاتف بكسل 8 بطارية بسعة 4575 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 27 واطًا، في حين يأتي إصدار برو ببطارية سعتها 5050 ميلي أمبير بشاحن قوته 30 واطًا، كما يدعمان الشحن اللاسلكي.

ويدعم الهاتفان شبكات الجيل الخامس وواي فاي 7 وبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وشريحة الاتصال المدمجة eSIM.

ويعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 14 الجديد، وتعد جوجل بتوفير 7 سنوات من تحديثات أندرويد السنوية والتحديثات الأمنية لمدة سبع سنوات متفوقةً على آبل في هذا الجانب.

ويبدأ سعر هاتف بكسل 8 من 700 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر هاتف بكسل 8 برو من 1000 دولار أمريكي، وتوفر جوجل هدايا مجانية عند الشراء كسماعة لاسلكية أو ساعة ذكية.