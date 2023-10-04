جوجل تعلن رسميًا إدماج Bard في مساعدها الشخصي Assistant

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء خلال حدث الإعلان عن هاتفيها الذكيين (بكسل 8) و(بكسل 8 برو) عن إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدها الذكي (أسيستنت) Assistant.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «على مدى السنوات السبع الماضية، ساعد (جوجل أسيستنت) مئات الملايين من الأشخاص في إنجاز المهام بطريقة طبيعية وتحادثية، مثل: ضبط المنبهات، أو طلب تحديثات الطقس، أو إجراء مكالمات سريعة – كل ذلك من خلال عبارة Hey Google البسيطة».

وأضافت جوجل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ الآن فرصًا جديدة لبناء مساعد رقمي أسهل وأذكى وأكثر تخصيصًا.

ووصفت الشركة هذا المساعد الرقمي يمتد إلى ما هو أبعد من الصوت، فهو «يفهمك ويتكيف مع احتياجاتك ويتعامل مع المهام الشخصية بطرق جديدة».

واليوم، أعلنت جوجل Assistant with Bard، وهو مساعد شخصي يدعمه الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويجمع بين قدرات (بارد) الإبداعية والمنطقية مع المساعدة الشخصية لـ (أسيستنت).

وقالت الشركة: «يمكنك التفاعل معه من خلال النص، أو الصوت، أو الصور، ويمكن أن يساعدك أيضًا في اتخاذ الإجراءات نيابةً عنك». وفي الأشهر المقبلة، سوف تتمكن من الوصول إليه على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.

وصممت جوجل تطبيق Assistant with Bard ليكون مساعدًا أكثر تخصيصًا وتكاملًا مع بعض خدمات جوجل التي تُستخدم بالفعل، مثل: خدمة البريد الإلكتروني جيميل، ومحرر المستندات Docs، «مما يُسهِّل البقاء على اطلاع بأهم الأشياء في حياتك».

وأوضحت جوجل أن تطبيق Assistant with Bard لا يزال في المرحلة التجريبية المبكرة، وقالت إنها سوف تطرحه للمختبرين الأوائل قريبًا للحصول على تعليقاتهم قبل طرحه للعامة خلال الأشهر القليلة المقبلة.