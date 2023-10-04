جوجل تضيف التفاعل بالوجوه التعبيرية إلى جيميل .. عاجل

أعلنت جوجل رسميًا إضافة خاصية التفاعل باستخدام الوجوه التعبيرية إلى خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail.

وستطلق الشركة الخاصية الجديدة على نحو تدريجي لكافة المستخدمين؛ إذ ستصل أولًا لمستخدمي نظام أندرويد، ثم لاحقًا لمستخدمي نظام iOS والويب خلال الفترة المقبلة.

وسيجد المستخدمون أيقونة الوجه التعبيري بجانب خيارات الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وعند الضغط عليها تعرض مجموعة من الوجوه التعبيرية الشائعة الاستخدام مع خيار زائد + لاختيار وجوه تعبيرية أخرى، ويمكن التراجع عن إرسال الوجه التعبيري بالضغط عليه مرة أخرى.

ويمكن للمستخدمين رؤية الوجوه التعبيرية التي تفاعل بها آخرون مع الرسالة البريدية، مع إمكانية استخدام أحدها بالضغط عليها مباشرة، أو رؤية المتفاعلين بالضغط المطوّل.

وللاستفادة من التجربة الكاملة لاستخدام الوجوه التفاعلية، يُنصح باستخدام تطبيق جيميل الرسمي. وفي حالة استخدام تطبيقات أخرى للبريد، ستظهر التفاعلات بالوجوه التعبيرية في رسائل بريدية منفصلة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض القيود على تلك الخاصية في الوقت الحالي، مثل كونها متاحة فقط للحسابات الشخصية ولا تعمل في حسابات القطاعات التعليمية أو العمل، كما أنها لا تعمل عندما تكون الرسالة موجهة لأكثر من 20 شخص، أو ضمن رسائل القوائم البريدية، وغيرها من القيود التي قد تخففها جوجل في وقتٍ لاحق.

وتسعى جوجل أيضًا إلى تطوير خدمة البريد الإلكتروني جيميل التابعة لها بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في مساعدة المستخدمين في الرد على الرسائل، بالإضافة إلى خواص جديدة لمكافحة انتشار البريد المزعج.