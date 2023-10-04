تطبيقات تساعدك في تحسين جودة مقاطع الفيديو

عندما تسجّل مقطع فيديو سواء باستخدام كاميرا هاتفك أو باستخدام كاميرا أخرى قد تحصل على فيديو منخفض الجودة والدقة، وقد يعود السبب في ذلك إلى نوع الهاتف أو نوع الكاميرا التي استخدمتها، أو أن يدك كانت تهتز أثناء التصوير، أو أن الإضاءة غير مناسبة.

بغض النظر عن السبب، هناك العديد من التطبيقات التي تساعدك في تحسين جودة مقاطع الفيديو ودقتها بعد تصويرها، وتحتوي هذه التطبيقات على الكثير من المزايا التي تحسّن جودة الفيديوهات بطرق مختلفة، فبعضها يتضمن مزايا لتحسين الدقة، وبعضها يتضمن مزايا لتحسين الإضاءة والسطوع، وستجد في هذه التطبيقات أيضًا العديد من المرشحات والتأثيرات.

قد تحتاج إلى استخدام أكثر من تطبيق اعتمادًا على التعديلات التي ترغب في إجرائها، وفيما يلي سنذكر خمسة من أبرز التطبيقات التي تساعدك في تحسين جودة مقاطع الفيديو ودقتها:

1- تطبيق Filmora:

إذا كنت تبحث عن تطبيق لتحسين مقاطع الفيديو يمكنك استخدامه في حاسوبك المحمول سواء كان حاسوب ماك أو حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز، فإن تطبيق Filmora هو الخيار المناسب لك.

يتضمن هذا التطبيق أدوات متعددة لتحسين جودة الفيديو، ويتضمن عناصر للتحكم في الوضوح والسطوع والتباين وتشبع الألوان. ويدعم هذا التطبيق تنسيقات الفيديو المتعددة، ويسمح لك بتصدير مقاطع الفيديو بتنسيق مناسب للنشر في يوتيوب و Vimeo.

يتوفر من تطبيق Filmora إصدار مجاني، لكنه يضيف علامة مائية إلى مقطع الفيديو، ولا يمنحك إمكانية الوصول إلى جميع التأثيرات وأدوات تحسين الفيديو.

وللوصول إلى جميع المزايا المتوفرة في هذا التطبيق يمكنك دفع 49 دولارًا سنويًا أو الاشتراك لمرة واحدة مقابل 79 دولارًا.

يمكنك تثبيت تطبيق Filmora في حواسيب ويندوز وماك مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في الإصدار الاحترافي.

2- تطبيق PowerDirector:

إذا كنت تفضل تحرير مقاطع الفيديو باستخدام هاتفك فيمكنك استخدام واحد من أفضل تطبيقات تحسين جودة مقاطع الفيديو، وهو PowerDirector المُتاح لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

يتميز تطبيق PowerDirector بأنه مجاني للتنزيل والاستخدام، ويحتوي على مزايا لتحرير مقاطع الفيديو، وتحسين الدقة والسطوع، وإضافة المؤثرات المتعددة، وهناك أيضًا أدوات لإضافة تعليق صوتي، كما يدعم هذا التطبيق مزية الشاشة الزرقاء والشاشة الخضراء لتسهيل تغيير الخلفية.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على أدوات متعددة لتحرير الصور، وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه لتحرير الصور ومقاطع الفيديو دون الحاجة إلى تثبيت أكثر من تطبيق في هاتفك.

تطبيق PowerDirector مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Avidemux:

Avidemux هو تطبيق مجاني لتحرير مقاطع الفيديو ومعالجتها، ويُعد واحد من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو المجانية المتاحة لمُستخدمي حواسيب ماك وويندوز وكذلك نظام التشغيل Linux.

فإذا كنت ترغب في تحسين دقة مقاطع الفيديو، فيمكنك الاستفادة من أداة ترقية دقة الفيديو للتحويل من دقة عادية إلى دقة عالية بسهولة باستخدام هذا التطبيق.

يتميز هذا التطبيق أيضًا بأنه سهل الاستخدام، ويدعم العديد من تنسيقات الفيديو، ومنها: تنسيق FLV و MKV و AVI و WMV و MOV و OGM و MPEG و MP4 والمزيد.

لكن الأمر السلبي في هذا التطبيق، هو أنه لا يوفر تأثيرات إبداعية يمكنك إضافتها إلى مقاطع الفيديو، لذلك، قد لا يكون مناسبًا للجميع.

يمكنك تثبيت تطبيق Avidemux في حواسيب ماك، وحواسيب ويندوز و Linux مجانًا.

4- تطبيق Pinnacle Studio Pro:

إذا كنت من مستخدمي حواسيب ويندوز وتحتاج إلى تطبيق يساعدك في تحسين جودة مقاطع الفيديو التي تلتقطها، فيمكنك تجربة استخدام تطبيق Pinnacle Studio Pro.

يتميز تطبيق Pinnacle Studio بمزايا تسمح لك بضبط سرعة الفيديو، وإضافة تأثيرات متعددة، وتحسين دقة الفيديو والإضاءة، والسطوع، بالإضافة إلى تحرير الصوت، وإضافة مقاطع صوتية إلى الفيديو وتحريرها.

Pinnacle Studio Pro ليس مجانيًا، ويتطلب استخدامه دفع مبلغ قدره 59 دولارًا، ويتوفر أيضًا إصدار Ultimate بسعر يبلغ 129 دولارًا.

5- تطبيق FonePaw Video Converter Ultimate:

يُعد FonePaw Video Converter Ultimate تطبيقًا لتحسين دقة الفيديو، فباستخدام هذا التطبيق يمكنك تحويل أي مقطع فيديو مصوّر بدقة قدرها 480 بكسلًا إلى دقة قدرها 720 بكسلًا أو 1080 بكسلًا أو 4K.

يمكنك أيضًا استخدام هذا التطبيق لتحسين الإضاءة في مقاطع الفيديو المظلمة، وتقليل الاهتزاز، وضبط الألوان والتشبع والتباين.

يدعم FonePaw Video Converter Ultimate الكثير من تنسيقات الفيديو، وتشمل التنسيقات المدعومة: تنسيق MKV و AVI و WMV و MP4 و FLV و MP3 و WAV و M4A و WMA و 3GP و MJPEG.

تطبيق FonePaw Video Converter Ultimate غير مجاني، ويجب عليك دفع مبلغ قدره 70 دولارًا لاستخدامه مدى الحياة في حاسوب واحد، أو يمكنك دفع مبلغ قدره 50 دولارًا لاستخدامه لمدة عام واحد.