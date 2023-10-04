إكس تقيد الوصول إلى الروابط الخارجية في المنشورات

قال إيلون ماسك، مالك منصة إكس، إن أفضل ما يمكن عمله لزيادة التفاعل على المنصة هو مشاركة المنشورات الطويلة، مضيفًا أن الروابط الخارجية التي يجري مشاركتها على المنصة “لا تحصل على اهتمام كبير”.

وجاءت تصريحات ماسك تعليقًا على تقارير تظهر انخفاضًا حادًا لحركة المرور إلى المواقع الإخبارية العالمية من إكس، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر.

وأوضح ماسك أن الخوارزميات تحاول زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في المنصة، وأنها لا تعطي الروابط الخارجية أهمية كبيرة؛ لأنها تقلل الوقت المقضي في المنصة إذا ضغط المستخدمون عليها.

وبحسب ماسك، فإن المنصة تعطي الأولوية لانتشار المحتوى الطويل، الذي بدوره يتطلب اشتراكًا مأجورًا في إكس بريميوم، حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة منشورات ومقاطع فيديو طويلة.

وتتبع ميتا سياسة مماثلة تهدف إلى تقليل الوصول إلى الروابط الخارجية أيضًا، وقد ظهر أثر تلك التغييرات بشكل واضح خلال العام الأخير.

وكانت إكس قد أعلنت في شهر أغسطس/ آب الماضي إزالة عناوين الأخبار من الروابط الخارجية، وهو ما أثر سلبًا في حركة الزوار إلى وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك منصات أخرى لا تتيح مشاركة الروابط الخارجية بالأساس، ومنها إنستاجرام وتيك توك وسناب شات.

ويرى البعض أن التحول في سياسة إكس تجاه المحتوى الطويل يناقض الأساس الذي بُنيت عليه المنصة، والذي كان يركز على مشاركة المحتوى القصير عندما كانت تُعرف المنصة باسم تويتر قبل استحواذ ماسك عليها وإجرائه تغييرات شاملة وجذرية فيها.