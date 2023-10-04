إطلاق هاتف realme 11 5G لأول مرة في الإمارات

أطلقت شركة (ريلمي) realme – التي تشهد صعودًا سريعًا – اليوم هاتف (realme 11 5G) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل خطوة استثنائية في رحلة العلامة التجارية، ويمهد الطريق لإنجازات أكبر.

يتميز هاتف (realme 11 5G) بكاميرا رائدة بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر تكبير 3x، ويدعم الشحن الفائق السرعة (SUPERVOOC) بقدرة 67 واطًا، وغيرها من المزايا القوية.

realme تقدم تقنيات ثورية لشباب الإمارات:

يمثل الدخول الرسمي لشركة realme إلى سوق الإمارات مع إطلاق realme 11 5G خطوة استثنائية في رحلة العلامة التجارية، مما يمهد الطريق لإنجازات أكبر. إذ تعد الإمارات سوقًا مهمًا للعلامة التجارية حيث تتطلع إلى النمو والتوسع بشكل أكبر.

وفي هذا الصدد؛ قال لورانس تشانغ؛ مدير المبيعات في شركة realme في دولة الإمارات: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية كبيرة باعتبارها سوقًا رئيسيًا لعلامتنا التجارية، ونحن نسعى جاهدين وراء فرص النمو والتوسع بها. هدفنا هو تعزيز مجتمع استهلاكي أكبر وتوفير منتجات مبتكرة ومتطورة مصممة خصيصًا لشباب الدولة. وهذا يمثل بداية رحلة واعدة لنا في دولة الإمارات”.

أهم المزايا في هاتف (realme 11 5G):

1- كاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر تكبير 3x:

يتميز هاتف realme 11 5G الجديد بمستشعر (ISOCELL HM6) من سامسونج، الذي يوفر دقة تصل إلى 108 ميجابكسل وحجم مستشعر واسع 1/1.67 بوصة. يعمل هذا المزيج على تمكين هاتف realme 11 5G من التقاط صور واضحة بشكل لا يصدق، مما يمنح المستخدمين الحرية الإبداعية لسرد قصصهم بتفاصيل استثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التكبير بمعدل 3x لتفتح الميزة آفاقًا جديدة في التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف زوايا وتركيبات فريدة.

2- الشحن بقدرة 67 واطًا:

يتميز realme 11 5G في فئته بتقديم مزية استثنائية، وهي مزية الشحن الفائق السرعة (SUPERVOOC) بقدرة 67 واطًا، ويمثل هذا تحسينًا كبيرًا مقارنة بسرعة الشحن النموذجية البالغة 33 واطًا الموجودة في هذه الفئة.

وبفضل هذه السرعة، يمكن شحن بطارية الهاتف الكبيرة التي تأتي بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة بنسبة 50% خلال 17 دقيقة فقط.

كما يوفر الهاتف أيضًا عمرًا رائعًا للبطارية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما يشمل: 590.3 ساعة من زمن الانتظار، و18.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و44.6 ساعة من تشغيل الموسيقى، و20.9 ساعة من الاستخدام أثناء التنقل، و9.9 ساعات من ألعاب MLBB، و8.7 ساعات من Free Fire.

3- تجربة عرض فائقة السلاسة مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتزًا:

يأتي هاتف realme 11 5G بشاشة مقاسها 6.72 بوصات، وتتميز بدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسلًا. كما أنها تتيح تجربة مشاهدة سلسة بفضل معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا.

وما يميز هذه الشاشة هو دعمها لمعدل التحديث الديناميكي، الذي يضم ست مراحل مختلفة تصل إلى 120 هرتزًا. سيقوم النظام الذكي تلقائيًا باختيار المرحلة الأكثر ملاءمة بناءً على سيناريو الاستخدام الخاص بك، مما يضمن الأداء الأمثل والكفاءة.

4- مزايا إضافية:

يعمل هاتف realme 11 5G بمعالج (MediaTek Dimensity 6100+ 5G) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، التي تضمن قدرات أداء عالية مع الحفاظ على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة، خاصة عند التعامل مع العديد من التطبيقات والتبديل بينها بسهولة.

يتميز هاتف (realme 11 5G) بزخرفة كاميرا مذهلة ومشرقة تُعرف باسم (Glory Halo)، تستحضر هذه المزية الجوهر الجمالي لحلقات إطار الساعة، تحقق هذا التأثير الرائع من خلال عملية تصنيع دقيقة تذكرنا بالساعات الراقية. تعرض Glory Halo تصميم الإطار المخدد الأيقوني الموجود في الساعات المرموقة، الذي يتميز بترتيب مثير للإعجاب مكون من 538 مزمارًا موضوعة بدقة، مما يؤدي إلى نمط آسر ومنظم.

تتلقى حافة الحلقة تلميعًا باستخدام تقنية PVD، وهي السمة المميزة لصناعة الساعات المتميزة. يأتي realme 11 5G مزودًا بخدمات جوجل للهاتف، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم realme UI 4.

5- السعر والتوّفر:

يبلغ سعر الهاتف 849 درهمًا إماراتيًا، وهو متوفر حاليًا بلونين، هما: (الذهبي) Glory Gold، و(الأسود) Glory Black، ويمكنك شراؤه من تجار التجزئة في الإمارات، أو عبر مواقع التجارة الإلكترونية: نون وأمازون.