أمازون تستخدم خوارزمية سرية لرفع الأسعار

استخدمت أمازون خوارزمية سرية تحمل الاسم الرمزي Project Nessie لاختبار مدى قدرتها على رفع الأسعار بطريقة يتبعها المنافسون، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وظهرت في أواخر الشهر الماضي معلومات للمرة الأولى عن الخوارزمية ضمن الشكوى المقدمة من لجنة التجارة الفيدرالية التي تتهم فيها أمازون بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، مع أنها نقحت المعلومات بشأنها بشكل كبير.

وتضخم الخوارزمية الأسعار وتراقب إذا كان تجار التجزئة الآخرون سيحذون حذوها، وتعيد الخوارزمية سعر أمازون تلقائيًا إلى السعر الطبيعي إذا حافظ تجار التجزئة المتنافسون على السعر المنخفض.

وساعدت الخوارزمية أمازون في زيادة أرباحها من خلال زيادة أسعارها بشكل مصطنع عبر فئات التسوق المختلفة، ودفعت المنافسين إلى رفع أسعارهم وفرض رسوم أكبر على العملاء بسبب القوة التي تتمتع بها الشركة في التجارة الإلكترونية، حتى توقفت الشركة في عام 2019 عن استخدامها.

وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية: “ندعو أمازون مرة أخرى إلى التحرك بسرعة لإزالة التنقيحات والسماح للجمهور الأمريكي برؤية المدى الكامل لممارساتها الاحتكارية غير القانونية”.

وتعد الخوارزمية مجرد أداة واحدة من الطرق العديدة التي استخدمتها أمازون للحفاظ بشكل غير قانوني على هيمنتها على السوق في صناعة التجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا لاتهامات لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة.

واتهمت الوكالة في الشكوى التي قدمتها في شهر سبتمبر الشركة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لردع البائعين عن تقديم المنتجات بسعر أقل عبر المنصات المنافسة.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في الشهر الماضي: “تحدد الشكوى ادعاءات مفصلة تشير إلى كيفية استغلال أمازون قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار وتدهور الخدمة لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية التي تتسوق عبر منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد عليها للوصول إلى تلك العائلات”.

وقال متحدث باسم أمازون: “تسيء ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية وصف هذه الأداة بشكل صارخ. كان الهدف من الخوارزمية هو محاولة منع مطابقة الأسعار لدينا من التسبب في نتائج غير عادية حيث أصبحت الأسعار منخفضة جدًا لدرجة أنها لم تعد مستدامة. استمر المشروع لبضع سنوات عبر مجموعة فرعية من المنتجات دون أن يعمل على النحو المنشود، لذلك ألغيناه منذ عدة سنوات”.