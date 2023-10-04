أسوس تكشف عن مواصفات الشاشة المنتظرة ROG Swift Pro PG248QP

بعد النظرة الأولى لشاشة ROG Swift Pro PG248QP في فعاليات معرض CES 2023، أسوس تكشف اليوم عن المواصفات التقنية الخاصة بها لتجذب أعين اللاعبين بشكلٍ خاص.

بدايةً تعتمد على لوحة شاشة E-TN التي تأتي بقدرة استجابة أفضل من لوحة شاشة TN القياسية بنسبة 50%، وبحجم 24.1 بوصة بدقة عرض تبلغ 1920×1080 بكسلًا، مع طيف لوني sRGB 125%، ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين 1000:1، وزمن استجابة يصل إلى 0.2 ملي ثانية.

معدل التحديث هو أكثر ما ينتظره اللاعب اليوم لما له دور في تحسين تجربته، لكن أسوس تجاوزت معدلات التحديث المعهودة لتؤكد وصول هذه الشاشة لمعدل تحديث متحرك 540 هرتز – بدون كسر سرعة معدل التحديث ستعمل الشاشة بمعدل 360 هرتز – مع تضمنها لمعالج إنفيديا G-Sync وخاصية Ultra Low Motion Blur 2 لتقدم عرضًا سلسًا وواضحًا للصور سريعة الحركة، وتدعم كذلك تقنية المدى الديناميكي العالي HDR10.

تقنية G-Sync تعمل على جعل معدلات التحديث متحركةً وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لتمنع حدوث مشكلة تنتيع أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

من الميزات الإضافية للشاشة دعمها لتقنية الإضاءة المتزامنة Aura Sync وقدومها بصوتٍ محيطي ذو زمن وصولٍ منخفض بفضل ESS Codec، وتقنية GamePlus لتقديم تحسينات تساعدك في تجربتك للألعاب منها Crosshair لتحدد إشارة التصويب في منتصف الشاشة ، وTimer لتحدد الوقت على جانب الشاشة, وFPS counter لتعرض معدل الإطارات أثناء اللعب.

تضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.4 DSC، ومنفذي HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 مم لسماعة الأذن، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A. كما يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 20 درجة، والدوران من -30 إلى 30 درجة، وتعديل الإرتفاع من 0 إلى 110 ملم.

حتى الآن لم تكشف أسوس عن موعد إطلاق الشاشة أو سعرها.