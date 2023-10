آيسر تكشف عن تشكيلتها الجديدة من الحواسب المحمولة Chromebook Plus

في خطوةٍ تهدف لتقديم تشكيلةٍ تواكب متطلبات الطلاب والمستخدمين بشكلٍ عام، كشفت آيسر عن حاسوبها المحمول Chromebook Plus 515 و Chromebook Plus 514 بمواصفات هاردوير تسمح للمستخدم بالاستفادة من مميزات نظام تشغيل كروم أو إس الجديد.

بدايةً يأتي حاسوب Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) بمواصفات جيدة مع لوحة شاشة IPS بحجم 15.6 بوصة بدقة عرض FHD – يمكنك الحصول على شاشة لمسية أو غير لمسية – ومعالجٍ مركزي من سلسلة إنتل الجيل الثاني عشر أو الثالث عشر، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بحجم 8GB أو 16GB وقرص تخزين SSD بحجم 256GB. هذا الحاسوب يتمتع ببطاريةٍ تصمد حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

وسواء اخترت شاشةً لمسية أو غير لمسية يمكنك استخدام الحاسوب ضمن ظروف إضاءةٍ ساطعة بفضل نوع شاشتها المقاومة للوهج لتحافظ على الصور والنصوص دقيقة وواضحة.

وإن كنت تفضل معالجات AMD يأتي حاسوب Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) بمعالج مركزي من سلسلة Ryzen 7000 مع لوحة شاشة IPS بحجم 14 بوصة بدقة عرض WUXGA، مع نفس حجم الذاكرة ولكن بقرص PCIe SSD بحجم 512GB مع بطارية تصمد حتى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل.

معالج AMD المستخدم مع Chromebook Plus 514 هو Ryzen 5 7520 C رباعي النوى مع 8 خيوط ويعمل بتردد 4.3GHz ويتضمن معالج رسومي مدمج Radeon 610M. الميزات المشتركة تشمل: دعم اتصال WiFI 6E و Bluetooth 5.1 ، وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل، ومنفذي USB-C ومنفذ USB-A 3.2 ومنفذ HDMI ومدخل صوتي 3.5مم، ومكبرات صوت ثنائية بتقنية DTS.

الجيد أن كاميرا الويب مزودةُ بأدواتٍ تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزز تلقائيًا من الوضوح ، والإضاءة، وعزل الضجيج وطمس الخلفيات الغير مرغوب بها ليظهر المستخدم بالشكل المطلوب صوتًا وصورة. كما أنها مزودةُ بكتم صوت الميكروفون وإغلاق الكاميرا بضغطة زر واحدة لتكون قادرًا على حماية خصوصيتك.

كل من حواسب Acer Chromebook Plus المحمولة متوفرةُ مع ترقية Chrome Education من أجل إدارة الحاسوب بسلاسة في المدارس لتلبية متطلبات الطلاب والمعلمين.

في الوقت الحالي لم يتم الكشف سوى عن إصدارين من سلسلة حواسب Chromebook Plus المحمولة، سيتوفر كل من Acer Chromebook Plus 515 و Acer Chromebook Plus 514 في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 399.99 دولاراً.